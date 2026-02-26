Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre 7 ilde sağanak yağış, 19 ilde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji’nin uyarılarının ardından AKOM ve İstanbul Valiliği de peş peşe açıklamalarla vatandaşları bilgilendirdi.
İstanbul Valiliği saat verip acil uyardı: 15 ilçeyi Sibirya soğuğu ve kar vuracak
Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği peş peşe uyardı: Bugün 7 ilde sağanak, 19 ilde kar bekleniyor. Sibirya soğuğu İstanbul'u vuruyor; Valilik 15 ilçeyi karla karışık yağmur için uyardı. Yağışlar öğle sonrası azalacak, dikkatli olun!
AKOM, Sibirya’dan soğuk hava dalgasının geleceğini belirterek, İstanbul’da sıcaklıkların 5 derecede kış değerlerine yakın seyredeceğini işaret etti.
İstanbul Valiliği ise Meteoroloji’nin uyarısını hatırlatarak Çarşamba akşamı başlayan yağışların Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışına döneceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü uyarısında şu ifadelere yer verildi:
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ile Antalya ve Edirne çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu ve Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İşte Sağanak ve Kar Beklenen İller
Sağanak yağış uyarısı yapılan iller şöyle;
İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa
Karla karışık yağmur uyarısı yapılan iller şöyle;
Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Isparta, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Bolu, Kastamonu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Ağrı, Erzurum, Malatya, Van, Diyarbakır.
Sibirya Kökenli Soğuk Hava Geliyor
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. AKOM, uyarısında şöyle denildi:
İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken yeni hafta başına (Pazartesi) kadar havada çoğunlukla kapalı bir gökyüzü ile birlikte aralıklarla hafif yağış geçişlerinin görüleceği, sıcaklıkların 5-8°C'ler aralığında kış değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.
Valilik İlçe İlçe Sıraladı
İstanbul Valiliği’nin yaptığı uyarıda ise bazı ilçelerde karla karışık yağmurun etkili olabileceği uyarısı yapıldı.
Çarşamba akşamı il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir. Yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir.