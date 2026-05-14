Bazı bölgelerde elektrik kesintisinin yaklaşık 9 saate kadar sürmesi bekleniyor. İşte ilçe ilçe kesinti detayları ve vatandaşlara yapılan önemli uyarılar.
İstanbul karanlığa gömülecek: 23 ilçede kesintiler uygulanacak
İstanbul’da 15 Mayıs 2026 Perşembe günü planlı elektrik kesintileri nedeniyle birçok ilçede gün boyu enerji verilemeyecek.Derleyen: Cemile Kurel
Avrupa ve Anadolu yakasında çok sayıda mahallede sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintileri başlayacak. Şebeke güçlendirme çalışmaları, trafo bakımları ve yeni enerji yatırımları nedeniyle gerçekleştirilecek planlı çalışmaların, İstanbul genelinde geniş bir alanı etkileyeceği belirtildi.
Yetkililer, enerji altyapısının daha güvenli ve kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar öncesinde vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. Özellikle elektronik cihaz kullananların gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulandı.
Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Sarıyer gibi yoğun nüfuslu bölgeler dikkat çekiyor. Çalışmaların çoğu bölgede saat 09.00 civarında başlaması ve bazı noktalarda 17.00’ye kadar devam etmesi planlanıyor.
Yaklaşık 9 saate ulaşabilecek kesinti sürecinde hem konutlar hem de işletmeler enerji kesintisinden etkilenecek. Özellikle üretim yapan işletmeler ve jeneratör kullanan kurumların, elektrik yeniden verildiğinde oluşabilecek voltaj değişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.
BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayımlanan güncel kesinti listelerinde mahalle ve sokak bazında detaylı saat bilgilerine yer verildi. Vatandaşlar, bağlı bulundukları dağıtım şirketlerinin resmi internet siteleri üzerinden kendi bölgelerindeki kesinti durumunu anlık olarak takip edebilecek.
Ayrıca yetkililer, kesinti süresince asansör kullanımından kaçınılması ve elektronik cihazların fişten çekilmesi gibi temel güvenlik önlemlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı.
Çalışmaların planlanandan erken tamamlanması halinde bazı bölgelere elektrik daha önce verilebilecek. Ancak şebeke güvenliği ve arıza riskinin azaltılması amacıyla yürütülen bakım çalışmalarının titizlikle sürdürüleceği bildirildi.