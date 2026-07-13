İstanbul depreminin şifresi çözülebilir... Prof. Dr. Bektaş’tan ezber bozan açıklama

Prof. Dr. Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

İSTANBUL DEPREMİ TARTIŞMASI NASIL BİTER?

110 km uzunluğundaki Ana Marmara Fayı'nın tamamı, yüksek çözünürlüklü sismik tomografi ve deniz tabanı sismometreleriyle ayrıntılı olarak görüntülenmelidir.

Bu sayede, 1509, 1766 ve 1894 İstanbul depremlerini oluşturan asperitlerin ( fay düzlemi üzerinde kırılarak deprem üreten púrüzler ) gerçek konumları ve büyüklükleri ile henüz kırılmamış diğer asperitler ortaya çıkarılabilir.

Büyük asperitler arasındaki mikro asperitlerin ve mikro deprem etkinliğinin sürekli izlenmesi, gerilmeninnasıl evrildiğini ve büyük asperitlerin kırılma olasılığını anlamamıza yardımcı olabilir.

Bu tür bir gözlem ağı, olası İstanbul depreminin yeri, büyüklüğü ve kırılmanın gelişebileceği segmentler konusundaki belirsizlikleri azaltabilecektir.