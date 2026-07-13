İstanbul'da beklenen büyük depreme ilişkin tartışmalar sürerken, Prof. Dr. Osman Bektaş konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul depreminin şifresi çözülebilir... Prof. Dr. Bektaş’tan ezber bozan açıklama
İstanbul'da beklenen büyük depreme ilişkin tartışmalar sürerken, Prof. Dr. Osman Bektaş'ın gündeme taşıdığı yeni öneri dikkat çekti. Çalışmanın hayata geçirilmesi halinde yıllardır yanıt bekleyen birçok kritik soruya ışık tutabileceği belirtildi.Kaynak: Haber Merkezi
Bektaş, İstanbul depremine ilişkin bilimsel belirsizliklerin giderilebilmesi için yaklaşık 110 kilometre uzunluğundaki Ana Marmara Fayı'nın tamamının yüksek çözünürlüklü sismik tomografi ve deniz tabanı sismometreleri kullanılarak ayrıntılı şekilde görüntülenmesi gerektiğini ifade etti.
Bu çalışmalar sayesinde geçmişte meydana gelen 1509, 1766 ve 1894 İstanbul depremlerine neden olan asperitlerin, yani fay düzlemi üzerindeki deprem üreten pürüzlü bölgelerin gerçek konumları ve büyüklüklerinin belirlenebileceğini kaydeden Bektaş, henüz kırılmamış diğer asperitlerin de tespit edilebileceğini söyledi.
Bektaş, büyük asperitler arasında yer alan mikro asperitlerin ve mikro deprem hareketliliğinin sürekli izlenmesinin, fay üzerindeki gerilimin nasıl değiştiğini anlamaya yardımcı olacağını belirterek, bu sayede büyük asperitlerin kırılma olasılığına ilişkin daha sağlıklı değerlendirmeler yapılabileceğini dile getirdi.
Kurulacak kapsamlı gözlem ağının, olası İstanbul depreminin nerede meydana gelebileceği, hangi büyüklükte olabileceği ve kırılmanın hangi fay segmentlerinde gelişebileceğine ilişkin mevcut belirsizlikleri önemli ölçüde azaltacağını ifade eden Bektaş, deprem riskinin bilimsel veriler ışığında daha doğru analiz edilebileceğini vurguladı.
Prof. Dr. Bektaş, şu ifadeleri kullandı:
İSTANBUL DEPREMİ TARTIŞMASI NASIL BİTER?
110 km uzunluğundaki Ana Marmara Fayı'nın tamamı, yüksek çözünürlüklü sismik tomografi ve deniz tabanı sismometreleriyle ayrıntılı olarak görüntülenmelidir.
Bu sayede, 1509, 1766 ve 1894 İstanbul depremlerini oluşturan asperitlerin ( fay düzlemi üzerinde kırılarak deprem üreten púrüzler ) gerçek konumları ve büyüklükleri ile henüz kırılmamış diğer asperitler ortaya çıkarılabilir.
Büyük asperitler arasındaki mikro asperitlerin ve mikro deprem etkinliğinin sürekli izlenmesi, gerilmeninnasıl evrildiğini ve büyük asperitlerin kırılma olasılığını anlamamıza yardımcı olabilir.
Bu tür bir gözlem ağı, olası İstanbul depreminin yeri, büyüklüğü ve kırılmanın gelişebileceği segmentler konusundaki belirsizlikleri azaltabilecektir.