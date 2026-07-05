Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul cayır cayır yanacak: AKOM yükselecek dereceyi açıkladı

İstanbul cayır cayır yanacak: AKOM yükselecek dereceyi açıkladı

AKOM’un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul’da yeni haftada yağış beklenmiyor. Kent genelinde sıcaklıkların hafta boyunca 29-33 derece arasında seyretmesi, kuzeyli rüzgarın ise salı gününe kadar zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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İstanbul cayır cayır yanacak: AKOM yükselecek dereceyi açıkladı - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, 5 Temmuz tarihli haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

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İstanbul cayır cayır yanacak: AKOM yükselecek dereceyi açıkladı - Resim: 2

Rapora göre İstanbul’da hafta boyunca yağış beklenmezken, gökyüzünün çoğunlukla az bulutlu ve açık olması tahmin ediliyor.

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İstanbul cayır cayır yanacak: AKOM yükselecek dereceyi açıkladı - Resim: 3

Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.

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İstanbul cayır cayır yanacak: AKOM yükselecek dereceyi açıkladı - Resim: 4

SICAKLIK 33 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK

AKOM verilerine göre kentte sıcaklıklar hafta boyunca kademeli olarak artacak.

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İstanbul cayır cayır yanacak: AKOM yükselecek dereceyi açıkladı - Resim: 5

6 Temmuz Pazartesi: 21-29 derece

7 Temmuz Salı: 21-30 derece

8 Temmuz Çarşamba: 21-31 derece

9 Temmuz Perşembe: 23-30 derece

10 Temmuz Cuma: 23-32 derece

11 Temmuz Cumartesi: 24-33 derece

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İstanbul cayır cayır yanacak: AKOM yükselecek dereceyi açıkladı - Resim: 6

KUVVETLİ POYRAZ ETKİLİ OLACAK

Raporda, salı gününe kadar kuzeyli yönlerden (poyraz) esecek rüzgarın zaman zaman 15 ila 45 kilometre, yer yer 50 kilometre/saat hıza ulaşabileceği belirtildi.

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İstanbul cayır cayır yanacak: AKOM yükselecek dereceyi açıkladı - Resim: 7

Kuvvetli poyrazın bunaltıcı sıcakların etkisini bir miktar azaltması beklenirken, sıcaklıkların hafta boyunca 30-32 derece bandında seyredeceği ifade edildi.

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İstanbul cayır cayır yanacak: AKOM yükselecek dereceyi açıkladı - Resim: 8

DENİZ SUYU 24 DERECE, YAĞIŞ BEKLENMİYOR

AKOM'un değerlendirmesine göre:

Sabah sıcaklığı: 24°C

Öğle sıcaklığı: 29°C

Akşam sıcaklığı: 24°C

Gece sıcaklığı: 22°C

Nem oranı: %40-80

Deniz suyu sıcaklığı: 24°C

Yağış beklentisi: Bulunmuyor

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