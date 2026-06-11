İstanbul Boğazı’ndaki yunusların sırtında gizemli izler: Uzmanlar inceledi, çok şey anlatıyor

Yapılan son incelemelerde, Fenerbahçe, Kız Kulesi ve Haydarpaşa açıklarında yaklaşık 15 bireyden oluşan kalabalık afalina grupları tespit edildi. Bu grupların içinde en az 3 sağlıklı yavrunun bulunması ve dalgalarla sörf yaparak sosyalleşme davranışları sergilemesi, İstanbul Boğazı'nın deniz memelileri için güvenli bir üreme ve yaşam alanı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Hatta fotokimlikleme verileri sayesinde, ilk kez 2012 yılında kayıt altına alınan bir yunusun yaklaşık 10 yıl sonra aynı bölgede yeniden gözlemlendiği belirlendi.