İstanbul Boğazı’nda çift yönlü alarm: Dev boru döşeme gemisi geçti

Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılmak üzere İtalya'dan yola çıkan ve 2 Temmuz'da Boğaz'dan geçen gemi, görevini tamamladıktan sonra yeniden İstanbul Boğazı'ndan geçti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörlerinin eşlik ettiği geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.