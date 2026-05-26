İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü... Denizin rengi neden değişti?

"EKOSİSTEM ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR"
Bilim insanları, kontrolsüz plankton artışının kirliliğin yoğun olduğu kapalı körfezlerde “ötrofikasyon” olarak bilinen süreci tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Sudaki oksijen seviyesinin kritik derecede düşmesine yol açabilen bu süreç, deniz canlılarının yaşam alanlarına doğrudan zarar verme riski taşıyor.
Marmara Denizi’nin mercanlar, deniz çayırları, pinalar ve birçok hassas canlı türü için önemli bir yaşam alanı olduğunu vurgulayan uzmanlar, mevcut kirlilik yükünün doğanın kendi döngüsüyle temizlenemeyeceğinin altını çiziyor. Ekosistemin korunabilmesi ve kalıcı hasarların önlenmesi için evsel ve endüstriyel atık yönetiminde daha kapsamlı ve bilimsel çevre politikalarına ihtiyaç duyuluyor.