İstanbul Boğazı neden turkuaza döndü?: Arkasındaki gerçek şaşırttı



Sarı, konuya ilişkin yazısında şu ifadeleri kullandı:

Yağışlarla taşınan çöl tozları, yüzey akışıyla denize ulaşan karasal kökenli kirleticiler ve zaten hep var olan evsel, endüstriyel atıklar artan su sıcaklığıyla birleşince Karadeniz'de bazı coccolitphore türleri aşırı çoğaldı. Ve denizin rengi turkuaza döndü. İstanbul Boğazı'ndan Marmara'ya akan turkuaz sular, boğaz kıyısından, köprülerden, Çamlıca gibi yüksek tepelerden ve uydu görüntülerinden izlenebilir durumda.