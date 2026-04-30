İşsizlik buzdağına döndü: Türkiye'yi Titanik'e çevirecek tahlike...

Ekonomim Yazarı Alaattin Aktaş bugün, "İşsizlik buzdağı gibi, çoğu görünmüyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Aktaş yazısında, "Gerçek işsizlik oranını gösteren atıl işgücü oranı mart ayında kendi rekorunu tekrarladı ya da spor haberi diliyle söylersek egale etti" dedi.

"Atıl işgücü oranı geçen yılın haziranından sonra bu yılın mart ayında da yüzde 31,5 olarak gerçekleşti" diyen Aktaş, işsizliği bir buzdağına şu sözlerle benzetti:

"İşsizliğin gerçek göstergesi bu; atıl işgücü oranı. İşte o yüzden işsizliği buz dağına benzetiyorum ya…"

Görünen işsziliğin de pek parlak noktada olmadığını aktaran Aktaş, İşsizlik oranı mart ayında yüzde 8,1 oldu ve bu oran görece düşükmüş gibi niteleniyor. Hele hele bir ay önceye göre ortaya çıkan 0,3 puanlık gerileme kimilerince çok önemseniyor" dedi. Aktaş yazısında, aylık iniş ve çıkışların önemi olmadığını, önemli olanın uzun dönemli seyrin ne yönde olduğunu vurguladı.