Hizbullah’ın roket saldırısı gerekçesiyle, İsrail ordusu Lübnan’ı hedef alarak başta başkent Beyrut olmak üzere ülke genelinde havadan ve denizden saldırılar gerçekleştirdi.
İsrail bombalamıştı... Lübnan'da binlerce insan evlerini terk ediyor
İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi’ne yönelik saldırı tehdidi ve hava bombardımanı, binlerce kişinin Beyrut ve güvenli bölgelere kaçmasına yol açtı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
İsrail ordusu, İran ile Hizbullah arasındaki bağları güçlendirmek için kullanıldığı iddia edilen komuta merkezlerini de hedef aldığını belirterek, Hizbullah’ın İran savaşına katılma kararına karşı saldırılara devam edeceği tehdidinde bulundu.
İsrail ordusu, yoğun saldırı başlattığı Lübnan’da, çoğu başkent Beyrut’ta olmak üzere 30’dan fazla noktayı hedef göstererek, Hizbullah’ın finans kuruluşu Karzı Hasen şubelerine yönelik saldırı tehdidi yayımladı.
İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee tarafından paylaşılan haritalarda, başkent Beyrut de dahil olmak üzere Lübnan genelindeki çok sayıda bölge yer aldı.
İsrail Ordu Sözcüsü, Lübnan’da Hizbullah’ın finans kuruluşu Karzı Hasen şubelerinin hedef alınacağını açıkladı.
Haritalarda işaretlenmiş binalardan en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini ifade eden Adraee, binalara yaklaşılmasının tehlike oluşturacağını söyleyerek tehdit etti.
Dün geceden bu yana aralıklarla süren bombardımanın ardından çok sayıda Lübnanlı, kendilerini güvenli hissettikleri bölgelere göç etmeye başladı.