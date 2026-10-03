Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor İspanyollar Arda Güler'e dikkat çekti: 'Bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor'

İspanyollar Arda Güler'e dikkat çekti: 'Bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor'

A Milli Takım'ın Belçika'ya 3-0 mağlup olmasının ardından İspanyol basını, Arda Güler'in milli takımdaki durumunu mercek altına aldı. Diario AS, genç yıldızın bireysel çabasına dikkat çekerken Türkiye'nin üst üste aldığı yenilgileri değerlendirdi

Furkan Çelik Furkan Çelik
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İspanyollar Arda Güler'e dikkat çekti: 'Bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor' - Resim: 1

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Belçika'ya deplasmanda 3-0 mağlup olması, İspanyol basınında da gündem oldu

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İspanyollar Arda Güler'e dikkat çekti: 'Bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor' - Resim: 2

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in milli takımdaki performansı, karşılaşmanın ardından yayımlanan bir analizde ele alındı.

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İspanyollar Arda Güler'e dikkat çekti: 'Bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor' - Resim: 3

İspanyol gazetesi Diario AS, "Arda Güler'in daimi kabusu" başlıklı haberinde Türkiye'nin son dönemde aldığı sonuçlara ve genç futbolcunun Belçika karşısındaki mücadelesine yer verdi.

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İspanyollar Arda Güler'e dikkat çekti: 'Bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor' - Resim: 4

'PERFORMANSLARI TAM ANLAMIYLA BİR KABUS OLDU'

İspanyol gazetesinin analizinde şu ifadeler kullanıldı:

"Arda Güler, milli takımla bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor. Hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası'ndan; İtalya, Fransa ve son olarak da Belçika gibi üst düzey rakiplere karşı üst üste üç mağlubiyet aldıkları Milletler Ligi'ne kadar, performansları tam anlamıyla bir kabus oldu"

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İspanyollar Arda Güler'e dikkat çekti: 'Bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor' - Resim: 5

ARDA GÜLER'İN BİREYSEL ÇABASINA DİKKAT ÇEKTİLER

Diario AS, milli takımın aldığı mağlubiyete rağmen Arda Güler'in Belçika karşısındaki çabasını değerlendirdi.

Genç futbolcunun oyunu yönlendirmek için sorumluluk almaya çalıştığı belirtilen analizde şu değerlendirme yapıldı:

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İspanyollar Arda Güler'e dikkat çekti: 'Bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor' - Resim: 6

"Arda Güler, sürekli olarak orta sahanın çeşitli pozisyonlarında topu arayarak ve isteyerek, takımın oyununu geliştirmek için paslarında risk alarak bir tepki yaratmak için yorulmadan çalıştı.

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İspanyollar Arda Güler'e dikkat çekti: 'Bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor' - Resim: 7

'SON VURUŞTA EKSİK KALDI'

"Hatta son dakikada Lammens'in kurtardığı harika bir serbest vuruşla gole çok yaklaştı. Ancak maçın genelinde son vuruşta eksik kaldı"

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İspanyollar Arda Güler'e dikkat çekti: 'Bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor' - Resim: 8

İTALYA MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Belçika karşılaşmasının son dakikalarında sarı kart gören Arda Güler, cezalı duruma düştü.

Bu nedenle İtalya karşılaşmasında forma giyemeyecek olan 21 yaşındaki futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonunun izniyle A Milli Takım kampından ayrıldı.

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