İspanyollar Arda Güler'e dikkat çekti: 'Bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor'

'PERFORMANSLARI TAM ANLAMIYLA BİR KABUS OLDU'

İspanyol gazetesinin analizinde şu ifadeler kullanıldı:

"Arda Güler, milli takımla bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor. Hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası'ndan; İtalya, Fransa ve son olarak da Belçika gibi üst düzey rakiplere karşı üst üste üç mağlubiyet aldıkları Milletler Ligi'ne kadar, performansları tam anlamıyla bir kabus oldu"