Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe için büyük iddia: 'Bu işi bırakırım'

'KADROYU KENDİN KURDUN'

İsmail Kartal'ın sezon başında takımın başında olduğunu ve kadro yapılanmasında sorumluluk taşıdığını belirten Yalçın, "İsmail Hoca büyük camiada işler kötü giderse bunların başına geleceğini biliyordu, değil mi? Örnek burada, karşında duruyor. Bir de sen sezon başı geldin, kadroyu kendin kurdun. Durum aynı değil." diye konuştu.