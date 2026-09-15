Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kalarak henüz sezon başında zirvenin 6 puan gerisinde kaldıç
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe için büyük iddia: 'Bu işi bırakırım'
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin kadro yapılanmasını ve İsmail Kartal'ı eleştirdi. Yalçın, yabancı futbolcuların maaşları üzerinden de dikkat çeken bir iddiada bulundu.Furkan Çelik
Kafa Sports YouTube kanalında konuşan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, sarı-lacivertlilerin son iki haftada 5 puan kaybetmesinin ardından hem teknik direktör İsmail Kartal'a hem de takımın kadro yapılanmasına eleştiriler yöneltti.
'FENERBAHÇE'NİN SORUNLARI İSMAİL HOCA'DAN ÇOK DAHA BÜYÜK'
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:
"İsmail Kartal... Fenerbahçe'de hocalık yapacak mısın, yapmayacak mısın önce buna karar ver. Fenerbahçe'nin sorunları İsmail Hoca'dan çok daha büyük. İsmail Kartal'da bir liderlik durumu yok."
"Sürekli taraftardan niye özür diliyorsun? Sorunu çözsene bir an evvel. Takımda enerji yok, oyun yok, arzu yok."
'KADRO MÜHENDİSLİĞİ YÜZDE 100 YANLIŞ'
Fenerbahçe'nin transfer politikasını ve kulübedeki alternatiflerini de eleştiren Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği yüzde 100 yanlış. Maçı seyrederken kadrolara bakayım dedim. Fenerbahçe'de kim girecek mesela oyuna? Kadroda taraftarı heyecanlandıracak kim var?"
'BİR DAHA BU İŞİ YAPMAYACAĞIM'
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'deki yabancı futbolcuların kazançları üzerinden de iddialı bir çıkış yaparak,"İddia ediyorum! Fenerbahçe'de özellikle yabancı oyuncular burada aldıkları maaşın yarısını başka takımda alsınlar, bir daha bu işi yapmayacağım." ifadelerini kullandı.
'KADROYU KENDİN KURDUN'
İsmail Kartal'ın sezon başında takımın başında olduğunu ve kadro yapılanmasında sorumluluk taşıdığını belirten Yalçın, "İsmail Hoca büyük camiada işler kötü giderse bunların başına geleceğini biliyordu, değil mi? Örnek burada, karşında duruyor. Bir de sen sezon başı geldin, kadroyu kendin kurdun. Durum aynı değil." diye konuştu.