Yeniçağ Gazetesi
19 Nisan 2026 Pazar
Anasayfa Ekonomi İslam Memiş'ten altın yatırımcılarını ayağa kaldıracak uyarı: Tek tek saydı

Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı gerilimler altın ve gümüş fiyatlarını sarsarken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcıyı ayağa kaldıracak açıklamalar geldi. Piyasadaki dalgalanmanın bir "silkeleme" operasyonu olduğunu söyleyen Memiş, elinde altını bulunanları uyardı.

Fatih Ergin
A Haber canlı yayınında gündemi değerlendiren İslam Memiş, 2026 yılını “manipülasyon yılı” olarak ilan etti. Küresel piyasalarda yaşanan 5,5 trilyon dolarlık devasa kaybın rastlantı olmadığını belirten Memiş, savaşların ekonomik maliyetinin bu tür piyasa hareketleriyle küçük yatırımcıdan çıkarıldığını iddia etti.

GRAM ALTINDA "ATEŞKES" VE "GERİLİM" SENARYOLARI

Kapalıçarşı’da fiziki gram altının 6.985 TL seviyelerinde seyrettiğini belirten Memiş, önümüzdeki süreç için iki kritik senaryo çizdi:

Kalıcı ateşkes durumunda gram altın 7.000 – 7.500 TL bandına hızlı bir tırmanış gerçekleştirebilir.

Gerilimin tırmanması durumunda altında fiyatlar 6.300 – 6.800 TL aralığında sert dalgalanmalar yaşayabilir.

Ons altın tarafında 4.650 – 4.900 dolar aralığının izlenmesi gerektiğini belirten İslam Memiş, kalıcı bir anlaşmada ons altının 5.150 dolar seviyesinin hedeflenebileceğini söyledi.

"SİZ SATIYORSANIZ BİRİLERİ TOPLUYOR"

Altın yatırımcılarının en büyük hatasının altında panik satışı yapmak olduğunu vurgulayan Memiş, piyasadaki "balinalara" dikkat çekti.

İslam Memiş altın yatırımcılarını uyararak "Eğer siz korkup satıyorsanız, birileri o altını ucuza topluyor demektir. Bu bir servet transferi sürecidir. Önemli olan elinizdeki miktarı korumak, nakit paraya geçmek değil, varlığa sahip çıkmaktır." dedi.

GÜMÜŞTE SATIŞ BASKISI, ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Gümüş piyasasına da değinen Memiş, kısa vadede sert geri çekilmeler ve satış baskısı beklediğini ifade etti. 2026 yılında altının gümüşe oranla çok daha güçlü bir performans sergileyeceğini öngören uzman, yatırımcıyı sepetini dengeli kurması konusunda uyardı.

GÜVENLİ LİMAN SABIR İSTER

Altın fiyatlarında belirsizliğin zirve yaptığı bu dönemde altının "güvenli liman" gömleğini çıkarmadığını hatırlatan İslam Memiş, kriz dönemlerinde kazananın ani karar verenler değil, sabırla bekleyen uzun vadeli altın yatırımcıları olacağını vurguladı.

Altın uzmanı İslam Memiş'in canlı yayında altın yatırımcılarına "sakın satmayın" uyarısı sosyal medyada da gündem oldu.

