Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: Yeni dönemi tek tek açıkladı

İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: Yeni dönemi tek tek açıkladı

FED'in faiz kararı öncesi altın piyasasında gözler uzmanların değerlendirmelerine çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş, gram ve ons altın için kritik seviyeleri açıklarken, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle altın ve gümüş piyasasında başlayacak yeni dönemin ayrıntılarını da paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: Yeni dönemi tek tek açıkladı - Resim: 1

Altın piyasasında hareketli saatler yaşanırken, yatırımcıların yakından takip ettiği isimlerden Finans Analisti İslam Memiş, hem altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini hem de yürürlüğe giren yeni düzenlemelerin piyasaya etkilerini değerlendirdi.

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: Yeni dönemi tek tek açıkladı - Resim: 2

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararının piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını ifade eden Memiş, altın yatırımcılarının önümüzdeki süreçte dikkat etmesi gereken seviyeleri açıkladı.

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: Yeni dönemi tek tek açıkladı - Resim: 3

GRAM ALTIN İÇİN 6 BİN 200 LİRA MESAJI

İslam Memiş, gram altının kısa vadede 6 bin-6 bin 200 lira bandında hareket etmesini beklediğini söyledi.

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: Yeni dönemi tek tek açıkladı - Resim: 4

Orta vadede ise 6 bin-6 bin 500 lira aralığının takip edileceğini belirten Memiş, gram altının seyrinin büyük ölçüde ons altındaki hareketlere bağlı olacağını ifade etti.

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: Yeni dönemi tek tek açıkladı - Resim: 5

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELERİ AÇIKLADI

Ons altının teknik görünümüne de değinen Memiş, 3 bin 950 doların destek, 4 bin 200 doların ise direnç seviyesi olarak öne çıktığını belirtti.

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: Yeni dönemi tek tek açıkladı - Resim: 6

FED'in faiz kararı ve Başkan'ın enflasyona ilişkin mesajlarının altın fiyatlarının yönünü belirleyeceğini ifade eden Memiş, özellikle küresel enflasyon görünümünün yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: Yeni dönemi tek tek açıkladı - Resim: 7

ALTIN VE GEMÜŞTE YENİ DÖNEM BAŞLADI

İslam Memiş, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğlerle birlikte kaydi altın ve gümüşün borsada alım satım ve takas işlemlerine konu olabileceğini açıkladı

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: Yeni dönemi tek tek açıkladı - Resim: 8

Yeni düzenlemeyle birlikte fiziki karşılığı bulunan kaydi altın ve gümüşler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın izni doğrultusunda borsada işlem görebilecek.

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: Yeni dönemi tek tek açıkladı - Resim: 9

RAFİNELER KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLACAK

Yeni uygulama kapsamında Türkiye'de faaliyet gösteren altın rafinerilerinin Kıymetli Maden Takip Sistemi'ne dahil olacağını belirten Memiş, mevcut stoklar ile yeni üretilecek altınların sisteme kaydedileceğini söyledi.

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: Yeni dönemi tek tek açıkladı - Resim: 10

Memiş, düzenlemenin üretimden tüketime kadar tüm sürecin daha şeffaf hale gelmesini sağlayacağını, sahtecilik ve kaçakçılıkla mücadelede önemli katkı sunacağını ifade etti.

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