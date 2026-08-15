Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi İslam Memiş tarih verdi: Altının geleceği rakamı açıkladı

İslam Memiş tarih verdi: Altının geleceği rakamı açıkladı

Altın piyasasında kısa süreli geri çekilme yaşanırken, uzman isimden yatırımcıların yakından takip edeceği dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Açıklanan yeni tahmin, gram altının önümüzdeki süreçte ulaşabileceği seviyelere ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Haber Merkezi
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İslam Memiş tarih verdi: Altının geleceği rakamı açıkladı - Resim: 1

Altın fiyatlarında iki haftalık yükseliş serisinin ardından haftanın son işlem gününde kar satışları etkili oldu. Buna rağmen piyasalarda yön arayışı sürerken, Finans Analisti İslam Memiş önümüzdeki döneme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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İslam Memiş tarih verdi: Altının geleceği rakamı açıkladı - Resim: 2

A Haber ekranlarında konuşan Memiş, ons altının hafta içinde 4 bin 450 dolar seviyesine kadar yükseldiğini, haftayı ise 4 bin 376 dolar seviyesinden tamamladığını belirtti.

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İslam Memiş tarih verdi: Altının geleceği rakamı açıkladı - Resim: 3

Ons altında kritik seviyeler

İslam Memiş, teknik görünüm açısından önümüzdeki hafta takip edilmesi gereken seviyeleri açıkladı.

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İslam Memiş tarih verdi: Altının geleceği rakamı açıkladı - Resim: 4

"Şimdi teknik olarak ons altın tarafında 4 bin 350 dolar, eğer kar satışları devam ederse 4 bin 250 dolar seviyelerini destek seviyesi olarak takip edeceğiz."

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İslam Memiş tarih verdi: Altının geleceği rakamı açıkladı - Resim: 5

Uzman isim, hafta sonu boyunca ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile ABD-İran hattında yaşanabilecek gelişmelerin altın fiyatlarını etkileyebileceğini ifade etti.

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İslam Memiş tarih verdi: Altının geleceği rakamı açıkladı - Resim: 6

Memiş'e göre ons altın 4 bin 250 dolar seviyesine kadar geri çekilebilir ya da 4 bin 350 dolar seviyesinden yeniden yükseliş trendine başlayabilir. Bu nedenle yatırımcıların özellikle bu destek seviyelerini yakından izlemesi gerektiğini söyledi.

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İslam Memiş tarih verdi: Altının geleceği rakamı açıkladı - Resim: 7

Orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi sürüyor

Kısa vadeli dalgalanmaların normal olduğunu belirten İslam Memiş, orta ve uzun vadeli beklentilerinde ise herhangi bir değişiklik olmadığını dile getirdi.

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İslam Memiş tarih verdi: Altının geleceği rakamı açıkladı - Resim: 8

Uzman isim, ons altında yeniden 4 bin 500-4 bin 600 dolar bandının test edilebileceğini düşündüğünü ifade etti.

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İslam Memiş tarih verdi: Altının geleceği rakamı açıkladı - Resim: 9

Merkez bankalarının altın rezervlerini artırmaya devam etmesinin yükseliş beklentisini desteklediğini söyleyen Memiş, dolar endeksindeki hareketler ile petrol fiyatlarının da önümüzdeki günlerde yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

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İslam Memiş tarih verdi: Altının geleceği rakamı açıkladı - Resim: 10

Yatırımcılara önemli uyarı

Altın yatırımcılarına da tavsiyelerde bulunan Memiş, nakit ihtiyacı bulunmayanların mevcut pozisyonlarını korumasının daha doğru olacağını belirtti.

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İslam Memiş tarih verdi: Altının geleceği rakamı açıkladı - Resim: 11

"Altın tarafında nakde ihtiyacı olmayanlar bence beklemeyi tercih etmeli."


Düğün yapacaklar ya da altın borcu bulunanların ise son dönemde yaşanan geri çekilmeleri değerlendirebileceğini ifade eden Memiş, fırsatın tamamen kaçmadığını söyledi.

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İslam Memiş tarih verdi: Altının geleceği rakamı açıkladı - Resim: 12

Gram altın için dikkat çeken tahmin

Gram altına ilişkin beklentisini de paylaşan İslam Memiş, Kapalıçarşı'da gram altının yaklaşık 6 bin 706 TL seviyesinde işlem gördüğünü belirtti.

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İslam Memiş tarih verdi: Altının geleceği rakamı açıkladı - Resim: 13

Gram altının artık 6 bin 500-7 bin TL bandına yerleştiğini ifade eden Memiş, bu ay içerisinde yeni bir yükseliş beklediğini söyleyerek dikkat çeken tahminini açıkladı.

"Burada gram altın tarafında yine 7 bin lira seviyesinin üzerinde yerleşen bir gram altın bekliyoruz bu ay için."

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İslam Memiş tarih verdi: Altının geleceği rakamı açıkladı - Resim: 14

Uzman isim, gram altındaki fiyatlamanın önümüzdeki süreçte büyük ölçüde ons altının seyrine bağlı olarak şekilleneceğini de sözlerine ekledi.

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