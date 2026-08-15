İslam Memiş tarih verdi: Altının geleceği rakamı açıkladı

Gram altının artık 6 bin 500-7 bin TL bandına yerleştiğini ifade eden Memiş, bu ay içerisinde yeni bir yükseliş beklediğini söyleyerek dikkat çeken tahminini açıkladı.

"Burada gram altın tarafında yine 7 bin lira seviyesinin üzerinde yerleşen bir gram altın bekliyoruz bu ay için."