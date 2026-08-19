İslam Memiş gram altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tarih verdi

Memiş, altın piyasasındaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Bu yıl altın tarafına baktığımız zaman geçen yıl yükselişle kendinden söz ettiriyordu. Bu yıl da düşüşle kendinden söz ettiriyor. Özellikle ocak ayında altın yatırımcılarına ciddi uyarılarımız vardı. Yani bu yıl altın, gümüş, platin, paladyum bütün piyasa genelinde bir manipülasyon yılı olacak.”

Yaklaşık 7 aylık düşüş sürecinin ardından altının yeniden yükseliş arayışına girdiğini belirten Memiş, 4 bin 400 dolar seviyesinin önemine dikkat çekti. Memiş, “4400 dolar seviyesi burada kritik bir öneme sahip. Eğer üzerinde kalıcılık görürsek 4500-4600 dolar seviyesinden bahsedebiliriz” dedi.