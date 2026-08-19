Haberler.com’da Olgun Kızıltepe’nin konuğu olan Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarında yaşanan sert dalgalanmaları değerlendirdi.
İslam Memiş gram altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tarih verdi
Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gümüşteki son dönemdeki sert dalgalanmaları değerlendirdi. Piyasalardaki hareketliliğin perde arkasına dikkat çeken Memiş, altın yatırımcılarının önümüzdeki dönemde beklemediği seviyelerle karşılaşabileceğini söyledi. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Memiş, ons altında yıl sonuna kadar 5 bin dolar seviyesinin yeniden test edilebileceğini, gram altında ise daha önce açıkladığı 8 bin liralık beklentisinin geçerli olduğunu belirtti. Kısa vadede ise gram altında 7 bin liranın aşılmasını beklediğini söyledi.
Altın, gümüş, platin ve paladyumda yıl boyunca sert fiyat hareketleri görüldüğünü belirten Memiş, yatırımcıların dalgalanmalar karşısında paniğe kapılmaması gerektiğini ifade etti. Piyasalardaki hareketlerin yalnızca teknik göstergelerle açıklanamayacağını savunan Memiş, savaşlar, merkez bankalarının rezerv politikaları, fiziki talep ve fon işlemlerinin altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.
ALTINDA KRİTİK SEVİYE...
Altının yıl içinde 5 bin 600 dolardan 3 bin 950 dolar seviyesine kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, son dönemde ise piyasada toparlanma arayışının öne çıktığını belirtti. Ons altın açısından 4 bin 200 ve 4 bin 400 dolar seviyelerini teknik olarak önemli direnç noktaları şeklinde değerlendiren Memiş, 4 bin 400 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 4 bin 500-4 bin 600 dolar bandının gündeme gelebileceğini söyledi.
Memiş, altın piyasasındaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Bu yıl altın tarafına baktığımız zaman geçen yıl yükselişle kendinden söz ettiriyordu. Bu yıl da düşüşle kendinden söz ettiriyor. Özellikle ocak ayında altın yatırımcılarına ciddi uyarılarımız vardı. Yani bu yıl altın, gümüş, platin, paladyum bütün piyasa genelinde bir manipülasyon yılı olacak.”
Yaklaşık 7 aylık düşüş sürecinin ardından altının yeniden yükseliş arayışına girdiğini belirten Memiş, 4 bin 400 dolar seviyesinin önemine dikkat çekti. Memiş, “4400 dolar seviyesi burada kritik bir öneme sahip. Eğer üzerinde kalıcılık görürsek 4500-4600 dolar seviyesinden bahsedebiliriz” dedi.
“TEKNİK DEĞİL, MANİPÜLASYON PİYASASI”
Altında yaşanan sert geri çekilmelerin yalnızca teknik bir düzeltme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Memiş, piyasada bilinçli bir baskılama olduğunu öne sürdü. Körfez ülkelerinin Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler sonrasında nakit ihtiyacı nedeniyle altın ve gümüş sattığını iddia eden Memiş, ETF piyasalarında yaşanan teminat tamamlama çağrılarının da satış baskısını artırdığını söyledi.
Memiş, yaşanan sürece ilişkin görüşünü şöyle aktardı: “Teknik bir düzeltme yapması farklı bir şeydir. Aylarca düşüş direncinde baskı altında olması farklı bir şeydir. Bakın mantık olarak şunu gözlemlemeniz gerekiyor.”
Altın başta olmak üzere diğer emtiaların gerçek değerlerinin altında işlem gördüğünü ileri süren Memiş, piyasadaki hareketlerin savaş, ekonomik belirsizlikler ve küresel gelişmelerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
“YIL SONUNA KADAR 5 BİN DOLAR DENEMESİ BEKLİYORUM”
Memiş, ons altının yıl sonuna ilişkin beklentisini de açıkladı. 2026 yılı için daha önce ons altında 3 bin 880 ila 5 bin 880 dolar arasında bir fiyat öngörüsünde bulunduğunu hatırlatan Memiş, bu tahmin aralığının önemli bölümünün gerçekleştiğini söyledi.
Kendi beklentisinin yıl sonuna kadar ons altında yeniden 5 bin dolar seviyesinin test edilmesi yönünde olduğunu belirten Memiş, bunun kişisel tahmini olduğunun da altını çizdi.
Memiş, altındaki yükseliş beklentisinin nedenlerini ise şöyle sıraladı: “Birincisi bugüne kadar gerçek bir savaşı, gerçek bir enflasyonu fiyatlamamış olan bir altın piyasası var karşımızda. Çünkü altın gerçekte puslu havaları sever, savaşı sever, enflasyonu sever, belirsizliği sever. Ama bu taraf hiç satın alınmadı. Aksine ciddi bir anlamda değer kaybetti.”
Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesinin piyasayı destekleyen önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Memiş, Çin başta olmak üzere farklı ülkelerin rezervlerindeki altın miktarını artırdığını söyledi.
GRAM ALTINDA AĞUSTOS İÇİN 8 BİN LİRA BEKLENTİSİ
İç piyasada gram altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, gram altının yıl içerisinde 8 bin 157 lira seviyesini gördüğünü, sonrasında ise 5 bin 950 lira seviyelerine kadar çekildiğini ifade etti.
Memiş, yılın ikinci yarısında ateşkes ve anlaşma beklentisi üzerinden daha önce gram altın için 8 bin liralık bir öngörüde bulunduğunu hatırlattı.
Memiş, “Evet yılın ikinci yarısında ateşkes bir anlaşma gelir. Burada tekrar altın tarafı rahatlar ve ağustos ayında gram altın tarafında 8 bin lirayı görebiliriz. Öngörüm vardı benim kişisel olarak.” diye konuştu.
Ancak ateşkesin ardından çatışmaların yeniden başlamasıyla birlikte piyasa koşullarının değiştiğini belirten Memiş, gram altında gecikmeli bir yükseliş eğiliminin oluştuğunu dile getirdi.
“KISA VADEDE 7 BİN LİRA SEVİYESİ GEÇİLEBİLİR”
Gram altının bugüne kadar büyük ölçüde ons altını takip ettiğini belirten Memiş, önümüzdeki dönemde dolar/TL kurunun da gram altın fiyatlarında daha belirleyici hale gelebileceğini söyledi.
Mevcut piyasa şartlarına ilişkin kısa vadeli beklentisini de paylaşan Memiş, “Yine ben bu ay içinde 7 bin lira seviyesine geçilmesini şahsen bekliyorum.” dedi.
Memiş’in açıklamalarında böylece gram altın açısından iki farklı beklenti öne çıktı. Daha önce ağustos ayı için 8 bin lira seviyesini işaret eden Memiş, güncel kısa vadeli beklentisinde ise 7 bin liranın aşılabileceğini söyledi.
DÜĞÜN HAZIRLIĞINDAKİLER VE ALTIN BORCU OLANLARA UYARI
Düğün hazırlığı yapanlar ile altın borcu bulunanların fiyat hareketlerini yakından takip etmesi gerektiğini belirten Memiş, son dönemde yaşanan geri çekilmelerin bu kesimler açısından değerlendirilmesi gereken bir fırsat oluşturduğunu savundu.
Özellikle altın borcu bulunanların borçlarını kapatmasının daha doğru olacağını ifade eden Memiş, “Altın borçlanmamak burada en iyi seçenek ama borçlanma zorunluluğu olan vatandaşlarımızın da bence borçlarını kapatması gerektiğini şahsen düşünüyorum” dedi.
Uzun vadeli performans açısından gram altının öne çıktığını belirten Memiş, son 25 yıllık süreçte gram altının yatırımcısına sağladığı getiriyle dikkat çektiğini savundu.
“2026’DA ŞAMPİYON ALTIN OLACAK”
Programda gümüş piyasasına ilişkin beklentilerini de açıklayan Memiş, uzun vadede gümüşün potansiyelini koruduğunu ancak 2026 yılı açısından altını daha avantajlı gördüğünü söyledi.
2025 yılında gümüşün öne çıktığını hatırlatan Memiş, 2026 yılında ise altının yılı birinci tamamlayacağını düşündüğünü belirtti.
Memiş, “2026 yılında altın mı şampiyon olacak, gümüş mü şampiyon olacak? Benim cevabım altın yönündeydi. Evet 2025 yılında şampiyonumuz gümüştü. Ama 2026 yılında ben altın-gümüş rasyosu nedeniyle altının yılı birincilikle bitireceğini tahmin ediyorum.” diye konuştu.
Gümüşün 122 dolardan 55 dolara kadar gerilediğini ve ardından 65 dolar civarında işlem görmeye başladığını belirten Memiş, teknik açıdan 75 dolar seviyesini takip edeceğini söyledi. Yıl sonuna kadar 100 dolar seviyesinin görülmesini mevcut koşullarda beklemediğini ifade eden Memiş, 96 dolar seviyesini ise güçlü direnç olarak değerlendirdi.
“FİYATA DEĞİL, MİKTARA ODAKLANIN”
Programın sonunda yatırımcılara yönelik mesajını yineleyen Memiş, yıl sonuna kadar piyasalarda sert dalgalanmaların devam edebileceğini söyledi.
Savaşlar ve ekonomik belirsizlikler sürdüğü için yatırımcıların tek bir fiyat seviyesine odaklanmak yerine ellerindeki varlık miktarını koruması ve yatırımlarını çeşitlendirmesi gerektiğini belirten Memiş, sözlerini şöyle tamamladı: “Bütün yatırımcı arkadaşlarımıza yıl sonuna kadar tekrar sabırla sadece mallarını koruyarak yollarına devam etmesini öneririm.”
Memiş, önümüzdeki aylarda piyasalarda yeni ve sert fiyat hareketlerinin yaşanabileceğini belirterek yatırım kararlarında güçlü bir psikolojiye ve finansal okuryazarlığa sahip olmanın önemine dikkat çekti.