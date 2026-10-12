Küresel piyasalarda yeni haftanın başlamasıyla birlikte altın ve döviz kurlarının yanı sıra Brent petrolün fiyat hareketleri de yatırımcıların gündemine girdi.
İslam Memiş altında rakam verdi: Piyasalar bu seviyeleri takip edecek (12 Ekim)
İslam Memiş, altın fiyatlarında ABD enflasyon verisinin, döviz piyasasında Fed mesajlarının nasıl etkili olabileceğini anlattı. Analist, ons altın, gram altın, dolar/TL, euro/TL ve Brent petrol için öne çıkan seviyeleri paylaştı.Kaynak: Haber Merkezi
Piyasaların yönü açısından öne çıkan gelişmelerin başında ise ABD’den gelecek enflasyon verisi yer alıyor.
Çarşamba günü açıklanması beklenen TÜFE rakamlarının, özellikle altın fiyatlarında yeni bir hareketliliğe yol açabileceği değerlendiriliyor.
Finans Analisti İslam Memiş, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e yaptığı özel açıklamada, değerli metaller ve döviz piyasasına ilişkin öngörülerini paylaştı.
Brent petrolün seyrine ilişkin olası gelişmeleri de ele alan analist, bölgedeki çatışmaların ve olası bir ateşkesin fiyatları farklı yönlere taşıyabileceğini belirtti.
Döviz piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İslam Memiş, dolar/TL kurundaki yükseliş eğiliminin devam ettiğini belirtti.
Eylül ayında 49 TL düzeyinde şekillenen kurun 49,34 TL seviyesinde bulunduğunu aktaran Memiş, yıl sonu için 52 TL öngörüsünde değişiklik olmadığını ifade etti.
Euro/dolar paritesinde ise ABD faizlerinin güçlü kalmasının baskı yarattığını belirten analist, paritenin haftaya 1,12 seviyesinden giriş yaptığını söyledi. Memiş, teknik açıdan 1,13 seviyesinin izlenmesi gerektiğini kaydetti.
Euro/TL kurunun 55,31 TL seviyesinde olduğunu bildiren Memiş, olası fiyat hareketlerinde 54,80 TL’nin aşağı yönlü destek, 55,80 TL’nin ise yukarı yönlü direnç noktası olarak takip edilebileceğini belirtti.
Dolar/TL’de sert dalgalanmaların görülmediğini, buna karşılık euro/dolar paritesindeki hareketlerin daha belirgin olduğunu ifade eden Memiş, ABD’de açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından döviz piyasasında oynaklığın artabileceğine dikkat çekti.
Orta Doğu’daki gelişmelerin petrol piyasası üzerindeki etkisini değerlendiren İslam Memiş, Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimin Brent petrol fiyatlarının 100 doların üzerindeki seviyelerde kalmasına katkıda bulunduğunu belirtti.
Petrolün varil fiyatının 110-120 dolar aralığına yükselmesi ihtimalinin küresel ekonomi açısından önemli riskler barındırdığını vurguladı.
Memiş, böyle bir artışın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonun kalıcılığını artırabileceğini ifade etti. Amerika ile İran arasında olası bir ateşkesin gündeme gelmesi durumunda Brent petrolün varil fiyatı 70 dolara kadar düşebilir.
Buna karşılık çatışmaların devam etmesi ve Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilimin sürmesi hâlinde fiyatların 110-120 dolar bandına ulaşması ihtimali bulunuyor.
Memiş, petrol fiyatlarında bu seviyelerin görülmesinin küresel büyüme beklentilerini aşağı çekebileceğini belirtti.
Bölgedeki gelişmelerin etkilerinin özellikle kasım ayının ortalarına doğru daha belirgin hâle gelebileceğini de sözlerine ekledi.
Altın piyasasında yalnızca ekonomik verilerin değil, jeopolitik gelişmelerin de etkili olabileceğini belirten Memiş, Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim gibi gelişmelerin bölgedeki tansiyonu artırabileceğini söyledi.
Bu nedenle kısa vadede altın fiyatlarında inişli çıkışlı bir seyir yaşanabileceğini değerlendirdi.
Haftanın başlangıcında altın piyasasında belirgin bir hareketlilik yaşanmadığını aktaran İslam Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının 4.186 dolar, Kapalıçarşı’da gram altının ise 6.640 TL düzeyinde bulunduğunu bildirdi.
Ekonomik takvimin yoğunluğuna dikkat çeken Memiş, haftanın ilk yarısı ile ikinci yarısında farklı fiyat hareketlerinin görülebileceğini ifade etti.
ABD’de çarşamba günü saat 15.30’da duyurulacak TÜFE verisinin yanı sıra Fed yetkililerinin faiz politikasına ilişkin açıklamalarının da yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.
Ons altında 4.300 dolar seviyesini yukarı yönlü hareketlerin önündeki önemli eşik olarak gösteren Memiş, aşağı yönde 4.070 dolar seviyesine işaret etti.
Analiste göre yatırımcılar, ons altında 4.000 ile 4.300 dolar arasındaki fiyat aralığını takip edebilir. Gram altın cephesinde ise 6.600-6.750 TL bandı öne çıkıyor.
Memiş, orta ve uzun vadede fiyatların yükselmeye devam edeceği yönündeki beklentisini koruduğunu, bu nedenle geri çekilmelerin uzun süreli olmasını beklemediğini dile getirdi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.