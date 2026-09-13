İslam Memiş altın yatırımcılarını rakam vererek uyardı

Memiş, son olarak çeşitli mecralarda kendi ağzından paylaşılan “Gram altın yarından itibaren yükselişe geçecek” şeklindeki ifadelerin kendisine ait olmadığını açıkladı. Memiş, yatırımcıların merak ettiği “Altın almak için doğru zaman ne zaman?” sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi.