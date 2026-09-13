Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve Dünya ekonomisinin hareketli seyri, altının mevcut durumunu da etkiliyor. Yatırımcılar, altının artıp düşeceği zamanları tahmin etmeye çalışırken, bazı sosyal medya mecralarında, Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ile ilgili, çarpıcı iddialar ortaya atılıyor.
İslam Memiş altın yatırımcılarını rakam vererek uyardı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medyada kendi ağzından paylaşılan “gram altın yarından itibaren yükselişe geçecek” şeklindeki ifadelerin kendisine ait olmadığını duyurdu. Öte yandan Memiş, altının seyri hakkında önemli tahminlerde bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Memiş, “gram altın yarından itibaren yükselişe geçecek” söylemlerinin kendisine ait olmadığını duyurdu. Memiş, “Bu durum beni zor duruma düşürüyor” dedi.
Memiş, son olarak çeşitli mecralarda kendi ağzından paylaşılan “Gram altın yarından itibaren yükselişe geçecek” şeklindeki ifadelerin kendisine ait olmadığını açıkladı. Memiş, yatırımcıların merak ettiği “Altın almak için doğru zaman ne zaman?” sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi.
Nefes’te yer alan habere göre, İslam Memiş, gram altın için rakam vererek, "6750-7000 lira aralığını takip ediyor olacağız" dedi.
“Küresel piyasalar için oldukça yoğun bir hafta, yoğun bir gündü. Özellikle bugün Amerika'daki enflasyon verileri, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı aynı güne tekabül etti ve piyasalardaki kırılım da bugün gerçekleşti.
Amerika'da enflasyon verisi yüzde 0,4 olarak açıklandı. Piyasaların genel beklentisi karşılandı ve dolayısıyla sürpriz bir karar yok. Ancak bugün Amerikan tahvil faizlerinde yüzde 4,85 civarına kadar yükselişler yaşanırken, Brent Petrolün varil fiyatı 105 dolara kadar yükseldi.
'ONS ALTIN 4350 DOLAR SEVİYELERİNDE'
Hem petrol tarafındaki yükselişler hem Amerikan oil tahvil faizlerindeki yükselişler altın, gümüş, bitcoin, euro tarafını baskıladı. Borsaları da negatif yönde etkisi oldu. Ons altın uluslararası piyasalarda 4.350 dolar seviyesinde.
'GRAM ALTINDA 6750-7000 LİRA ARALARINDA BİR RAKAMI TAKİP EDİYOR OLACAĞIZ'
Ons altında kısa vadede yatırımcılar 4300-4600 dolar aralarını takip edebilir. Bu band aralarında oyalanan bir ons altın tekrar karşımızda olacaktır. Gram altın TL fiyatı 6880 lira seviyesindeydi. Gelişmelerden sonra 6780 lira seviyesine kadar geri çekildi. Gram altın TL fiyatında da 6750-7000 lira aralarında bir rakamı tekrar kısa vadede takip ediyor olacağız.