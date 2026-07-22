İslam Memiş altın için rakam verdi: İhtiyacı olanlar bu fırsatı değerlendirmeli

Yılın ilk günlerinden itibaren rekor seviyeleri gördükten sonra jeopolitik risklerin etkisiyle aniden gerileyen altın fiyatları, yeniden yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Yatırımcıların bu hareketliliğin kalıcı bir trendin başlangıcı olup olmadığını merak ettiği bir ortamda, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında piyasayı analiz etti. Memiş, yatırımcıların kısa vadeli artışlar karşısında temkinli durması gerektiğini belirterek ons altında 4.200 dolar, gram altında ise 6.200 lira seviyelerinin kritik birer eşik olduğunu vurguladı.