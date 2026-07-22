Yılın ilk günlerinden itibaren rekor seviyeleri gördükten sonra jeopolitik risklerin etkisiyle aniden gerileyen altın fiyatları, yeniden yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Yatırımcıların bu hareketliliğin kalıcı bir trendin başlangıcı olup olmadığını merak ettiği bir ortamda, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında piyasayı analiz etti. Memiş, yatırımcıların kısa vadeli artışlar karşısında temkinli durması gerektiğini belirterek ons altında 4.200 dolar, gram altında ise 6.200 lira seviyelerinin kritik birer eşik olduğunu vurguladı.
İslam Memiş altın için rakam verdi: İhtiyacı olanlar bu fırsatı değerlendirmeli
Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş, katıldığı canlı yayında altın için kritik eşiği açıklayarak yatırımcılara uyarılarda bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
'BUNLAR SADECE TEPKİ YÜKSELİŞİ'
Mevcut artışların henüz kalıcı bir eğilim oluşturmadığına dikkat çeken İslam Memiş, "Tepki yükselişi var. 4.140 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yukarıda 4.200 dolar seviyesi var; kritik eşik, 200 günlük ortalama olarak takip ediyoruz. Teknik olarak bu 4.200 dolar seviyesi üzerinde tutunamadıkça sadece tepki yükselişi olarak kalır" dedi.
Piyasanın yakın takibinde olan bant aralığına değinen Memiş, "Yine 4.100-4.200 dolar aralığındaki bant aralığını kısa vadede yine bu haftanın özelinde takip ediyor olacağız" açıklamasında bulundu.
Yükselişin devamı için gereken koşulları sıralayan uzman, "Burada da 4.200 dolar seviyesinin, 6.200 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olursa gram altın, bu sefer 6.200-6.400 TL aralığını takip ediyor olacağız. Bu haftalık kapanışlar önemli. Yani bunlar sadece tepki yükselişi; asıl yükselişler daha başlamadı" uyarısında bulundu.
'ALTIN VE PETROL YENİDEN BİRLİKTE HAREKET EDİYOR'
Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyre işaret eden Memiş, iki enstrüman arasındaki ilişkinin dönüşüm geçirdiğini ifade ederek, "Petrol fiyatları da tekrar bugün yükseldi; 90 dolar seviyesinin üzerinde, yüzde 1 civarında yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Yavaş yavaş bu petrol ve altın arasındaki ters korelasyon bozuluyor; tekrar beraber yükselen, beraber düşen bir trend var karşımızda" değerlendirmesini yaptı. Memiş, çatışma ortamının sürdüğü bir konjonktürde altın fiyatlarının üzerindeki baskının devam edebileceğini aktardı.
MERKEZ BANKALARININ ALIMLARINA DİKKAT ÇEKTİ
Küresel ölçekte merkez bankalarının altın talebinin gücünü koruduğunu belirten Memiş, "Başta Çin mesela, Hindistan, Rusya gibi birçok merkez bankası altın alımlarına devam ediyor" dedi.
Kısa vadeli dalgalanmalara karşı uzun vadeli stratejilerin benimsenmesi gerektiğini vurgulayan analist, "Bu yıl altın ve gümüş üzerinden hayal kurmayın. O yıllık getirisini Ocak ayında zaten verdi ve bu sert dalgalanmalar Trump'ın açıklamasıyla piyasayı manipüle etmeye devam edecekler. Yılın son çeyreğine kadar bence yine devam ettirecekler" tahmininde bulundu.
'ALTIN GERÇEK SAVAŞI VE ENFLASYONU HENÜZ FİYATLAMADI'
Altının henüz potansiyelini tam olarak yansıtmadığını savunan Memiş, "Altın bugüne kadar gerçek bir savaşı, gerçek bir enflasyonu fiyatlamadı. Burada kenarda durmaya devam ediyor" ifadelerini kullandım. Küresel ölçekte doların öne çıkarıldığı bir süreç yaşandığını belirten Memiş, "Doları ön plana koydular dünyada rezerv para olarak; biraz daha doları güçlendirmeye devam ediyorlar" yorumunu yaptı.
'ALTIN İHTİYACI OLANLAR BU FIRSATI DEĞERLENDİRMELİ'
İthalat kısıtlamalarının piyasa fiyatlarına yansımasını değerlendiren Memiş, "Bugün tamamen kapandı. Bu ne demek oluyor? Siz daha ucuza, dünya standartlarıyla, dünya fiyatlarıyla kıyasla aynı fiyattan altın alabiliyorsunuz anlamına geliyor" sözlerini kaydetti.
Aradaki işçilik maliyetlerinin sıfırlandığına işaret eden Memiş, "Altın ihtiyacı olanın, bu aradaki işçilik farklarının tamamen ortadan kalktığını bence göz ardı etmeden süreci değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. İthalat yasağının sürmesi durumunda bu durumun değişebileceğini belirtirken analist, "İthalat yasağı kalkmadıkça bu işçilik farkları tekrar gündeme gelebilir" uyarısıyla konuşmasını tamamladı.