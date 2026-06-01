Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve ABD'deki siyasi söylemlerin gölgesinde altın dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Haziran ayının ilk haftasıyla birlikte piyasalarda hareketliliğin zirve yapacağını belirten altın uzmanı İslam Memiş, katıldığı canlı yayınlarda yatırımcılara rehberlik edecek çok önemli uyarılarda bulundu.
İslam Memiş altın için net tarih verdi: Yeni bir rekor mu geliyor?
İslam Memiş, tarih vererek altın fiyatlarına dair yorumlarını aktardı. Gram altın için net tarih veren İslam Memiş piyasalarda yeni bir rekor beklentisi yarattı.Dilek Taşdemir
"BU HAFTA PERŞEMBEDEN ÖNCE VE SONRA DİYE İKİYE AYRILACAK"
Ekonomik veri takviminin bu hafta olağanüstü yoğun olduğuna dikkat çeken altın uzmanı İslam Memiş, özellikle cuma gününe işaret ederek piyasaların seyrinin bu günden itibaren netleşeceğini vurguladı:
"Haziran ayı genel itibarıyla oldukça yoğun geçecek. Bu hafta piyasaları 'Perşembeden önce' ve 'Perşembeden sonra' diye ikiye ayırmak gerekiyor. Çünkü Cuma günü adeta bir veri bombardımanı yaşayacağız. Yurt içinde enflasyon rakamları açıklanırken, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerini takip edeceğiz. Cuma günü yön kırılımı netleşecektir."
"TRUMP MANİPÜLASYONU SÜRECİ TEMMUZ'A KADAR UZATABİLİR"
ABD’de Donald Trump’ın İran ve petrol eksenli açıklamalarının bilinçli bir manipülasyon piyasası yarattığını öne süren Memiş, bu belirsizliğin Temmuz ayına kadar körüklenebileceğini ifade etti. Bu durumun petrol, altın ve gümüş fiyatlarında çok geniş bir bant aralığında sert dalgalanmalara yol açtığını belirten analist, güncel piyasa beklentilerini şu rakamlarla özetledi:
Ons Altın Anlık Seviye: 4.511-
Kısa Vadeli Takip Bandı: $4.400 - $4.650 / $4.800
İslam Memiş, büyük yabancı yatırım şirketlerinin raporlarını sürekli aşağı veya yukarı yönlü revize ederek kafa karıştırdığını, ancak kendisinin yükseliş yönlü beklentisini kararlılıkla koruduğunu ve aşağı yönlü bir revizyona gitmediğini yineledi. Merkez bankalarının fiziki altın alımlarının sürmesi ve küresel enflasyonun yüksek seyretmesi, uzun vadede altın tarafını destekleyen en büyük unsurlar olarak gösterildi.
"AĞUSTOS AYINDA GRAM ALTINDA 8000 TL ÜZERİNİ GÖREBİLİRİZ"
Yılın ikinci yarısı için ezber bozan bir tahminde bulunan İslam Memiş, gram altının bugüne kadar sadece ons altını takip ettiğini ancak artık denkleme doların da dahil olacağını söyledi:
"Gram altın tarafında, yılın ikinci yarısında ons altının yanı sıra dolar kurunun da destek vereceği ikili bir yükseliş trendi karşımızda olabilir. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında bu ivme hızlanacaktır. Ağustos ayında tekrar 8000 TL seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altın karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum."
2026 YILI YATIRIMCISINA İKİ TAVSİYE: GÜÇLÜ PSİKOLOJİ, İYİ FİNANSAL OKURYAZARLIK
Savaş ve jeopolitik kriz dönemlerinde finansal ezberlerin bozulduğunu, normal şartlarda petrolle birlikte yükselmesi gereken endüstriyel metallerin ve emtianın baskılandığını belirten İslam Memiş, yatırımcıya sabır çağrısında bulundu.
Altın uzmanı İslam Memiş, Ocak ayında yaptığı uyarıyı da hatırlatarak "2026 yılında yatırımcının iki önemli şeye ihtiyacı var. Güçlü bir psikoloji ve iyi bir finansal okuryazarlık. Bugüne kadar sabır noktasında ciddi bir testten geçen yatırımcı portföyü var. Sabretmeye devam edeceksiniz ve kısa vadeli al-sat oyunlarına gelmeyip uzun vadeli makro stratejilere odaklanacaksınız" dedi.