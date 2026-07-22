İşçiler 53 milyon liralık altın dolu çanta buldu: Duvarın arkasından çıktı

GELİR MÜLK SAHİBİ VE İŞÇİLER ARASINDA PAYLAŞILDI

Müzayede sırasında Fransa'nın resmi para döküm kurumu olan Paris Darphanesi (Monnaie de Paris), kamu koleksiyonuna kazandırmak üzere 19 adet sikkeyi bünyesine kattı.

Yasal düzenlemeler uyarınca elde edilen gelirin yüzde 50'si mülk sahibi çifte, kalan yüzde 50'si ise definayi bulan üç inşaat işçisine paylaştırıldı. Araştırmacılar, en son basılan sikke tarihi olan 1692 yılını esas alarak, bu servetin 17. yüzyılın sonlarında dönemin ev sahipleri tarafından finansal bir ihtiyat ve güvence amacıyla saklandığını değerlendiriyor.