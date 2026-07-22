Fransa’nın batısındaki Brittany bölgesine bağlı Plozevet beldesinde yer alan tarihi bir konak, restorasyon çalışmaları sırasında muazzam bir keşfe ev sahipliği yaptı.
İşçiler 53 milyon liralık altın dolu çanta buldu: Duvarın arkasından çıktı
Fransa’daki konak restorasyonunda gizli duvar ve kirişlerden çıkan 239 tarihi altın sikke, müzayedede 1 milyon euroya alıcı buldu.Kaynak: Haber Merkezi
Mülk bünyesindeki yapıları birleştirme ve iç mekanı düzenleme projesi sırasında görev alan üç inşaat işçisi, ilk olarak taş duvarların arasına gizlenmiş metal bir kutu buldu. Birkaç gün sonra yürütülen çalışmalarda ise eski bir ahşap kirişin üzerindeki bir torba içerisinde ikinci grup sikkeler gün yüzüne çıkarıldı.
KRALLIK DÖNEMİNE AİT NADİR SİKKE KOLEKSİYONU
Ev sahiplerinin durumu yetkililere bildirmesiyle Bölgesel Önleyici Arkeoloji Servisi inceleme başlattı ve bulunan hazinenin 1638-1692 yılları arasında basılmış 239 adet altın parçadan oluştuğunu tespit etti.
Detaylı araştırmalar, koleksiyonda 13. Louis döneminden 23, 14. Louis döneminden ise 216 adet sikke bulunduğunu gösterdi. Merkezi para üretimine geçilmeden önceki döneme ait bu tarihi parçaların, Fransa genelindeki 19 farklı şehirde yer alan bölgesel atölyelerde basıldığı kaydedildi. Kataloğun öne çıkan eserleri arasında Dijon’da basılan "uzun bukleli 14. Louis portreli" 1646 tarihli çift Louis d'or ile Paris basımı "Tapınak Haçı" motifli 1640 tarihli Louis d'or dikkat çekti.
MÜZAYEDEDE BÜYÜK BAŞARI: 1 MİLYON EURO REKOR SATIŞ
Keşfedilen bu nadide koleksiyon, belgelendirme süreçlerinin ardından Angers kentindeki Ivoire Angers/Deloys Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarıldı.
Satış öncesinde 250.000 ila 300.000 euro değer biçilen koleksiyondan ev sahipleri 4 adedini hatıra olarak saklarken, kalan 235 sikke yaklaşık 5 saat süren oturumda tek tek satıldı.
Salon, telefon ve çevrim içi katılımların gerçekleştiği açık artırmada sikkeler komisyonlar hariç 830.000 euroya alıcı buldu. Yan masraflar ve komisyonların eklenmesiyle toplam satış tutarı yaklaşık 1 milyon euroyu (yaklaşık 53,8 milyon lirayı) bulurken, öne çıkan en nadir iki parça masraflar dahil 56.120'şer euroya el değiştirdi.
GELİR MÜLK SAHİBİ VE İŞÇİLER ARASINDA PAYLAŞILDI
Müzayede sırasında Fransa'nın resmi para döküm kurumu olan Paris Darphanesi (Monnaie de Paris), kamu koleksiyonuna kazandırmak üzere 19 adet sikkeyi bünyesine kattı.
Yasal düzenlemeler uyarınca elde edilen gelirin yüzde 50'si mülk sahibi çifte, kalan yüzde 50'si ise definayi bulan üç inşaat işçisine paylaştırıldı. Araştırmacılar, en son basılan sikke tarihi olan 1692 yılını esas alarak, bu servetin 17. yüzyılın sonlarında dönemin ev sahipleri tarafından finansal bir ihtiyat ve güvence amacıyla saklandığını değerlendiriyor.