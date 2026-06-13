İsa Karakaş tek tek hesapladı, rakamları verdi: Temmuzda kim ne kadar maaş alacak?

Karakaş, memur ve memur emeklilerinin mevcut verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kıyasla yüzde 4,20 daha düşük bir oranla karşı karşıya kaldığını belirtti. Haziran ayı enflasyon beklentilerini ve Merkez Bankası tahminlerini değerlendiren Karakaş, ihtiyatlı bir yaklaşımla dahi SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında yüzde 17,5 ile yüzde 18,5 arasında bir artış öngördüğünü, bu doğrultuda ortalama beklentisinin yüzde 18 olduğunu dile getirdi.