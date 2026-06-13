Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemelerine çevrilmişken, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş enflasyon verileri doğrultusunda yeni zam senaryolarını değerlendirdi.
İsa Karakaş tek tek hesapladı, rakamları verdi: Temmuzda kim ne kadar maaş alacak?
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, temmuz ayı maaş güncellemelerine yönelik tahminlerini paylaştı. Karakaş, mevcut enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 18, memur ve memur emeklileri için ise yaklaşık yüzde 14 oranında bir artış beklediğini açıkladı.Kaynak: İHA
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte zam hesaplarının büyük oranda belirginleştiğini ifade eden Karakaş, mevcut durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,60’lık, memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme hükümlerinden kaynaklı olarak yüzde 12,40’lık bir güncellemenin kesinleştiğini aktardı.
Karakaş, memur ve memur emeklilerinin mevcut verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kıyasla yüzde 4,20 daha düşük bir oranla karşı karşıya kaldığını belirtti. Haziran ayı enflasyon beklentilerini ve Merkez Bankası tahminlerini değerlendiren Karakaş, ihtiyatlı bir yaklaşımla dahi SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında yüzde 17,5 ile yüzde 18,5 arasında bir artış öngördüğünü, bu doğrultuda ortalama beklentisinin yüzde 18 olduğunu dile getirdi.
Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme koşulları nedeniyle bu oranın yüzde 13,5 ile yüzde 14 bandında kalacağını ve ortalama yüzde 14'lük bir güncelleme yapılabileceğini ifade etti. Hükümetin en düşük aylıklara eşit oranda bir artış yansıtması durumunda oluşabilecek rakamları paylaşan Karakaş, şu hesaplamalara yer verdi:
En Düşük Emekli Maaşı: Netleşen ve beklenen enflasyon farkı doğrultusunda yüzde 18'lik bir artış uygulanması halinde, mevcut 20 bin liralık maaşın 23 bin 600 liraya yükselmesi söz konusu olabilecek.
En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: Şu an 27 bin 888 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı, yüzde 14'lük bir artış yansıtılması durumunda 31 bin 792 liraya ulaşacak.
Karakaş, memur sendikalarının ve sivil toplum kuruluşlarının talepleri doğrultusunda hükümetin aradaki farkı eşitleme yoluna gitmesi ve memurlara da yüzde 18 oranında bir artış yapması halinde, en düşük memur emeklisi maaşının 32 bin 908 liraya çıkabileceğini de sözlerine ekledi.
Kamuoyunda uzun süredir tartışılan seyyanen zam beklentilerine de değinen Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, şu an için bu konuda yürütülen somut bir çalışma bulunmadığını belirtti. Ancak Karakaş, önümüzdeki dönemde yaşanacak ekonomik ve siyasi gelişmelere bağlı olarak farklı formüllerin de masaya gelebileceğini ifade etti.