İş bulma platformu LinkedIn çalışanlarını kovacak

DonanımHaber'in Reuters’tan aktardığı bilgilere göre, yeniden yapılanma kapsamında LinkedIn’in Avusturya’nın Graz kentindeki ofisini kapatacağı da bildirildi. Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada organizasyonel değişikliklerin şirketin uzun vadeli başarısı için gerçekleştirildiği belirtildi. Daniel Shapero’nun çalışanlara gönderdiği notta, iş dünyasının değişen dinamiklerine dikkat çekildi. Shapero, ekonomik fırsatların günümüzün en önemli toplumsal meselelerinden biri olduğunu ve LinkedIn’in profesyoneller ile şirketler için kritik bir platform olmaya devam ettiğini vurguladı. Şirketin gelirleri, bu yılın ilk üç ayında 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artış kaydetti.