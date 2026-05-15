Yeniçağ Gazetesi
15 Mayıs 2026 Cuma
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İş bulma platformu LinkedIn çalışanlarını kovacak

İş bulma platformu LinkedIn çalışanlarını kovacak

LinkedIn, küresel yeniden yapılanmaya gidiyor. Bu kapsamda çalışanlarının yaklaşık yüzde 5’ini işten çıkaracak olan LinkedIn'in kararından yaklaşık 875 kişinin etkilenmesi bekleniyor.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İş bulma platformu LinkedIn çalışanlarını kovacak - Resim: 1

Profesyonel iş ağı platformu LinkedIn, teknoloji sektöründeki geniş çaplı küçülme dalgasına katılan son şirketlerden biri oldu. Şirket, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 5’ini işten çıkarma kararı aldı.

1 5
İş bulma platformu LinkedIn çalışanlarını kovacak - Resim: 2

Dünya genelinde 17 bin 500’den fazla tam zamanlı çalışanı bulunduğu düşünüldüğünde bu kararın yaklaşık 875 kişiyi etkilemesi bekleniyor. İşten çıkarmaların nedeni doğrudan yapay zeka olarak gösterilmedi. Ancak alınan kararların, maliyetlerin yeniden yapılandırılması ve kaynakların daha stratejik alanlara yönlendirilmesi amacı taşıdığı belirtiliyor.

2 5
İş bulma platformu LinkedIn çalışanlarını kovacak - Resim: 3

Bununla birlikte şirket içi nota göre LinkedIn’in yeni CEO’su Daniel Shapero, şirketin bazı alanlardaki yatırımları azaltacağını çalışanlara bildirdi. Buna göre LinkedIn pazarlama kampanyaları, tedarikçi harcamaları, müşteri etkinlikleri ve yeterince kullanılmayan ofis alanlarında küçülmeye gidiyor.

3 5
İş bulma platformu LinkedIn çalışanlarını kovacak - Resim: 4

DonanımHaber'in Reuters’tan aktardığı bilgilere göre, yeniden yapılanma kapsamında LinkedIn’in Avusturya’nın Graz kentindeki ofisini kapatacağı da bildirildi. Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada organizasyonel değişikliklerin şirketin uzun vadeli başarısı için gerçekleştirildiği belirtildi. Daniel Shapero’nun çalışanlara gönderdiği notta, iş dünyasının değişen dinamiklerine dikkat çekildi. Shapero, ekonomik fırsatların günümüzün en önemli toplumsal meselelerinden biri olduğunu ve LinkedIn’in profesyoneller ile şirketler için kritik bir platform olmaya devam ettiğini vurguladı. Şirketin gelirleri, bu yılın ilk üç ayında 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artış kaydetti.

4 5
İş bulma platformu LinkedIn çalışanlarını kovacak - Resim: 5

LinkedIn’deki işten çıkarmalar, ana şirket Microsoft’un son dönemde attığı adımların hemen ardından geldi. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Microsoft, çalışanlarının yaklaşık yüzde 7’sine kadar gönüllü ayrılık paketleri sunmaya başlamıştı.

5 5
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro