İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü'ne üye olmak ve İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmeyi planlamak suçlarından idam cezasına çarptırılan 2 kişinin cezası, sabah saatlerinde infaz edildi. Haberde, "Babak Alipour ve Pouya Ghobadi yasal süreç tamamlandıktan ve cezaları Yüksek Mahkeme tarafından onaylandıktan sonra idam edildi" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu kişiler, "çok sayıda terör eylemine karışarak isyan girişiminde bulunmak, yasaklı İran Halkın Mücahitleri Örgütü'ne üye olmak ve İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmeyi amaçlayan sabotaj eylemleri gerçekleştirmekten" suçlu bulunmuştu.

İran'da dün Halkın Mücahitleri Örgütü ile bağlantılı oldukları belirlenen ve Tahran'da el yapımı patlayıcılar kullanarak silahlı saldırılar planlamakla suçlanan 2 kişi daha idam edilmişti.