Apple CEO'su Tim Cook, geçen hafta DRAM krizi nedeniyle fiyat artışının kaçınılmaz olacağını söylemişti. Ancak, fiyatların tam olarak ne zaman veya ne kadar artacağı konusunda yorum yapmadı. Bu fiyat artışının iPhone, iPad ve Mac'i etkilemesi bekleniyor.
iPhone’a zam beklenenden yakın: Eylül ayını beklemeyecekler
Teknoloji üretimine adeta darbe vuran RAM krizi ile başlayan zam dalgası devam ediyor. Son olarak Apple’ın beklenen zamları Eylül ayından önce yapma ihtimali gündeme geldi. Tarih henüz belirsiz olsa da iPhone, iPad ve Mac fiyatlarına zammın yakında gerçekleşme ihtimalinin ciddi olduğu öğrenildi.Kaynak: Haber Merkezi
Analistler, iPhone 18 Pro'nun 1.399 dolara satışa sunulmasını bekliyor. Ancak, Apple’ın fiyatları artırmak için bir sonraki iPhone neslinin piyasaya sürülmesini beklemeyeceği söyleniyor.
Bloomberg’den Mark Gurman'a göre, açıklanan fiyat artışları yakında gerçekleşecek. İlk yansımasını genellikle Haziran ayında başlatılan Okula Dönüş kampanyasında görebiliriz.
Apple CEO’su Tim Cook bellek kıtlığını “yüz yılda bir görülen sel”e benzetmiş ve “40 yılı aşkın süredir hiçbir alanda buna benzer bir şey görmedim” ifadesini kullanmıştı.
Yapay zeka veri merkezlerinin hızla yaygınlaşması, neredeyse tüm elektronik cihazlarda kullanılan bellek çipleri ve RAM maliyetlerini keskin biçimde artırdı. Söz konusu çiplerde 2025 sonundan bu yana her çeyrekte en az yüzde 50’lik fiyat artışları yaşandı.
Samsung, Microsoft, Sony ve Dell dahil olmak üzere birçok şirket zaten fiyatlarını artırdı. Apple'ın da aynı yolu izlemesi bekleniyor.
Apple, Türkiye'de son zammı 5 Mayıs'ta iPhone, AirPods ve Apple Watch'lara uyguladı. Apple online mağazasında mevcut iPhone fiyatları şu şekilde:
iPhone 17e: 59.999 TL
iPhone 17: 84.999 TL
iPhone Air: 107.999 TL
iPhone 17 Pro: 119.999 TL
iPhone 17 Pro Max: 132.999 TL