iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı belli oldu

iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı belli oldu

Apple'ın yeni iPhone 18 Pro modellerinde başlangıç fiyatı belli oldu.

Apple’ın yakında çıkması beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri için agresif bir fiyatlandırma stratejisi izleyeceği iddia ediliyor. Akıllı telefon sektöründe artan RAM maliyetlerine rağmen Apple’ın yeni Pro modellerinde başlangıç fiyatlarını önceki nesil ile aynı seviyede tutabileceği belirtiliyor.

Analist Jeff Pu tarafından paylaşılan yeni araştırma notları, Apple’ın rekabetçi bir fiyatlandırma hazırlığında olduğunu ortaya koyuyor. Daha önce Ming-Chi Kuo tarafından gündeme getirilen bilgiler de iki Pro modelin mevcut başlangıç fiyatlarını koruyabileceğine işaret ediyor.

ABD pazarı için konuşulan verilere göre iPhone 18 Pro’nun 1.099 dolar, iPhone 18 Pro Max’in ise 1.199 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor. Apple bu strateji ile kullanıcıların ilk karşılaştığı fiyat etiketlerinde bir artış olmadığını göstermeyi hedefliyor.

Ancak bu durum tüm modelleri kapsamıyor olabilir. Apple’ın yalnızca giriş depolama seçeneklerinde fiyatı sabit tutarken, daha yüksek kapasiteli modellerde fiyat artışına gitmesi ihtimaller dahilinde bulunuyor. Böylece şirket, artan bileşen maliyetlerini üst segmentteki kullanıcılarına yansıtabilir.

Akıllı telefon pazarında RAM maliyetleri, üreticiler için önemli bir fiyat baskısı oluşturuyor. Özellikle amiral gemisi modellerde kullanılan yüksek bellek miktarı ve gelişmiş donanım özellikleri, üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekiyor. Apple’ın başlangıç fiyatını koruması, Pro serisinin satış performansı ve pazardaki psikolojik eşik açısından kritik bir rol oynuyor.

Geçmiş yıllarda da depolama seçenekleri arasında ciddi fiyat farkları uygulayan Apple, bu kez de benzer bir yol izleyebilir. Temel modelin fiyatı değişmese bile 512 GB veya 1 TB gibi yüksek depolama kapasiteli versiyonlarda zam yapılması muhtemel görünüyor. Bu yöntemle şirket, maliyet artışını daha fazla ödeme yapmaya hazır olan kullanıcı grubuna aktarabilir.

Jeff Pu’nun bahsettiği bu stratejinin ABD dışındaki pazarlara nasıl yansıyacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Apple, fiyatlandırmalarını vergi, kur ve lojistik maliyetleri gibi yerel pazar koşullarına göre belirlediği için Türkiye gibi ülkelerdeki fiyatların nasıl şekilleneceği net değil. Şu an için tüm bu bilgiler analist notlarına ve sektör kaynaklarına dayanan iddialardan ibaret.

Apple, iPhone 18 Pro serisinin fiyatlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sektördeki genel beklenti, şirketin en azından giriş seviyesindeki modellerde sert bir zamdan kaçınacağı yönünde. Bu fiyatlandırma kararı, sadece Apple kullanıcılarını değil, benzer maliyet baskısı yaşayan diğer Android üreticilerini de etkileyebilir.

