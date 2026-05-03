iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı belli oldu

Apple’ın yakında çıkması beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri için agresif bir fiyatlandırma stratejisi izleyeceği iddia ediliyor. Akıllı telefon sektöründe artan RAM maliyetlerine rağmen Apple’ın yeni Pro modellerinde başlangıç fiyatlarını önceki nesil ile aynı seviyede tutabileceği belirtiliyor.

Analist Jeff Pu tarafından paylaşılan yeni araştırma notları, Apple’ın rekabetçi bir fiyatlandırma hazırlığında olduğunu ortaya koyuyor. Daha önce Ming-Chi Kuo tarafından gündeme getirilen bilgiler de iki Pro modelin mevcut başlangıç fiyatlarını koruyabileceğine işaret ediyor.