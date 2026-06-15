İPA raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Yeni çalışma modelleri mi geliyor?

YENİ ÇALIŞMA MODELLERİ TARTIŞILIYOR

Dünya genelinde dört günlük çalışma haftası ve esnek mesai uygulamalarına yönelik tartışmalar sürerken, İstanbul'da yapılan araştırmanın sonuçları da daha kısa çalışma sürelerine yönelik talebin giderek güçlendiğine işaret ediyor.