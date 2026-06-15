İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) yayımladığı yeni araştırma, çalışanların uzun mesai saatleri nedeniyle yaşadığı yıpranmayı gözler önüne serdi. Rapora göre birçok çalışan, aynı maaşı almak şartıyla daha kısa çalışma süresi için kariyer hedeflerinden vazgeçebileceğini belirtti.
İPA raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Yeni çalışma modelleri mi geliyor?
İPA'dan ses getirecek çarpıcı rapor geldi. İstanbullular kısa mesai için kariyerden vazgeçiyor. Yeni çalışma modelleri tartışılıyor. İşte ayrıntılar...Dilek Taşdemir
İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan yeni rapor, İstanbul'da çalışan milyonlarca kişinin iş hayatına ilişkin beklentilerini ve karşı karşıya kaldıkları zorlukları ortaya koydu.
Araştırma, yoğun çalışma temposunun çalışanların yaşam kalitesi, psikolojik durumu ve kariyer planları üzerinde önemli etkiler yarattığını gösterdi.
UZUN MESAİ ÇALIŞANLARI ZORLUYOR
Rapora göre İstanbulluların önemli bir bölümü, uzun çalışma saatleri nedeniyle sosyal hayatlarına yeterince zaman ayıramadıklarını ve iş-yaşam dengesini kurmakta zorlandıklarını ifade etti.
Çalışanların büyük kısmı, yoğun iş temposunun stres seviyelerini artırdığını ve fiziksel ile psikolojik yıpranmaya neden olduğunu belirtti.
KARİYER YERİNE DAHA FAZLA YAŞAM ZAMANI
Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri ise çalışanların kariyer beklentilerine ilişkin verdiği yanıtlar oldu.
Katılımcıların önemli bir bölümü, maaşlarında herhangi bir düşüş olmaması halinde daha kısa çalışma saatleri karşılığında kariyerlerinde yükselme fırsatlarından vazgeçebileceklerini ifade etti.
Bu sonuç, çalışanlar açısından gelir kadar boş zamanın ve yaşam kalitesinin de öncelikli hale geldiğini ortaya koydu.
İŞ-YAŞAM DENGESİ ÖN PLANA ÇIKIYOR
Uzmanlar, özellikle büyükşehirlerde artan yaşam maliyetleri, ulaşım süreleri ve yoğun iş temposunun çalışanların beklentilerini değiştirdiğine dikkat çekiyor.
İPA'nın araştırması da çalışanların artık yalnızca kariyer ve gelir odaklı değil, aynı zamanda yaşam kalitesini önceleyen bir çalışma düzeni talep ettiğini gösteriyor.
YENİ ÇALIŞMA MODELLERİ TARTIŞILIYOR
Dünya genelinde dört günlük çalışma haftası ve esnek mesai uygulamalarına yönelik tartışmalar sürerken, İstanbul'da yapılan araştırmanın sonuçları da daha kısa çalışma sürelerine yönelik talebin giderek güçlendiğine işaret ediyor.
İPA'nın ses getiren raporu, iş dünyasında verimlilik, çalışan memnuniyeti ve çalışma saatleri arasındaki ilişkinin önümüzdeki dönemde daha fazla tartışılacağını ortaya koyuyor.