Yeniçağ Gazetesi
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İPA raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Yeni çalışma modelleri mi geliyor?

İPA'dan ses getirecek çarpıcı rapor geldi. İstanbullular kısa mesai için kariyerden vazgeçiyor. Yeni çalışma modelleri tartışılıyor. İşte ayrıntılar...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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İPA raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Yeni çalışma modelleri mi geliyor? - Resim: 1

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) yayımladığı yeni araştırma, çalışanların uzun mesai saatleri nedeniyle yaşadığı yıpranmayı gözler önüne serdi. Rapora göre birçok çalışan, aynı maaşı almak şartıyla daha kısa çalışma süresi için kariyer hedeflerinden vazgeçebileceğini belirtti.

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İPA raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Yeni çalışma modelleri mi geliyor? - Resim: 2

İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan yeni rapor, İstanbul'da çalışan milyonlarca kişinin iş hayatına ilişkin beklentilerini ve karşı karşıya kaldıkları zorlukları ortaya koydu.

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İPA raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Yeni çalışma modelleri mi geliyor? - Resim: 3

Araştırma, yoğun çalışma temposunun çalışanların yaşam kalitesi, psikolojik durumu ve kariyer planları üzerinde önemli etkiler yarattığını gösterdi.

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İPA raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Yeni çalışma modelleri mi geliyor? - Resim: 4

UZUN MESAİ ÇALIŞANLARI ZORLUYOR

Rapora göre İstanbulluların önemli bir bölümü, uzun çalışma saatleri nedeniyle sosyal hayatlarına yeterince zaman ayıramadıklarını ve iş-yaşam dengesini kurmakta zorlandıklarını ifade etti.

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İPA raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Yeni çalışma modelleri mi geliyor? - Resim: 5

Çalışanların büyük kısmı, yoğun iş temposunun stres seviyelerini artırdığını ve fiziksel ile psikolojik yıpranmaya neden olduğunu belirtti.

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İPA raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Yeni çalışma modelleri mi geliyor? - Resim: 6

KARİYER YERİNE DAHA FAZLA YAŞAM ZAMANI

Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri ise çalışanların kariyer beklentilerine ilişkin verdiği yanıtlar oldu.

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İPA raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Yeni çalışma modelleri mi geliyor? - Resim: 7

Katılımcıların önemli bir bölümü, maaşlarında herhangi bir düşüş olmaması halinde daha kısa çalışma saatleri karşılığında kariyerlerinde yükselme fırsatlarından vazgeçebileceklerini ifade etti.

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İPA raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Yeni çalışma modelleri mi geliyor? - Resim: 8

Bu sonuç, çalışanlar açısından gelir kadar boş zamanın ve yaşam kalitesinin de öncelikli hale geldiğini ortaya koydu.

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İPA raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Yeni çalışma modelleri mi geliyor? - Resim: 9

İŞ-YAŞAM DENGESİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Uzmanlar, özellikle büyükşehirlerde artan yaşam maliyetleri, ulaşım süreleri ve yoğun iş temposunun çalışanların beklentilerini değiştirdiğine dikkat çekiyor.

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İPA raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Yeni çalışma modelleri mi geliyor? - Resim: 10

İPA'nın araştırması da çalışanların artık yalnızca kariyer ve gelir odaklı değil, aynı zamanda yaşam kalitesini önceleyen bir çalışma düzeni talep ettiğini gösteriyor.

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İPA raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Yeni çalışma modelleri mi geliyor? - Resim: 11

YENİ ÇALIŞMA MODELLERİ TARTIŞILIYOR

Dünya genelinde dört günlük çalışma haftası ve esnek mesai uygulamalarına yönelik tartışmalar sürerken, İstanbul'da yapılan araştırmanın sonuçları da daha kısa çalışma sürelerine yönelik talebin giderek güçlendiğine işaret ediyor.

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İPA raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Yeni çalışma modelleri mi geliyor? - Resim: 12

İPA'nın ses getiren raporu, iş dünyasında verimlilik, çalışan memnuniyeti ve çalışma saatleri arasındaki ilişkinin önümüzdeki dönemde daha fazla tartışılacağını ortaya koyuyor.

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