İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde güvenlik önlemleri yeniden gündemde. Bankacılık ve siber güvenlik uzmanları, fiziksel kredi kartı bilgilerinin internet siteleriyle paylaşılması yerine sanal kart kullanımının giderek yaygınlaştığını belirtiyor.
İnternetten alışverişte yeni dönem: Dolandırıcılık riskini azaltan yöntem yaygınlaşıyor
Artan dijital dolandırıcılık vakaları nedeniyle uzmanlar, internet alışverişlerinde fiziksel kredi kartı yerine sanal kart kullanımını öneriyor. Yeni nesil ödeme yöntemi, güvenlik avantajlarıyla öne çıkıyor.Kaynak: Diğer
Sanal kart öne çıkıyor
Uzmanlara göre sanal kart, mevcut kredi kartına veya banka hesabına bağlı olarak dijital ortamda oluşturulan ve fiziksel olarak basılmayan bir kart sistemi sunuyor.
Sanal kartın kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu, bağlı olduğu fiziksel karttan farklı oluyor. Böylece asıl kart bilgileri internet siteleriyle paylaşılmıyor.
Üç önemli güvenlik avantajı
Finans ve siber güvenlik uzmanları, sanal kart kullanımının üç temel avantajına dikkat çekiyor:
Alışveriş tutarı kadar limit belirlenebiliyor.
Tek kullanımlık veya süreli kart oluşturulabiliyor.
Asıl kredi kartı bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılması önleniyor.
Bu sayede olası veri sızıntılarında karttan yüksek tutarlı işlemler yapılmasının önüne geçilebiliyor.
Nasıl oluşturuluyor?
Sanal kart, bankaların mobil uygulamaları veya internet bankacılığı üzerinden birkaç adımda oluşturulabiliyor.
Kullanıcılar, “Kartlarım” menüsünden sanal kart oluşturma seçeneğini seçerek kartı hangi hesaba bağlayacağını belirliyor ve alışveriş tutarına göre limit tanımlıyor. İşlem tamamlandıktan sonra sanal kart anında kullanılabiliyor. İstenildiğinde kart kapatılabiliyor veya limiti sıfırlanabiliyor.
Uzmanlar, özellikle e-ticaret işlemlerinde sanal kart kullanımının dijital dolandırıcılık riskini önemli ölçüde azaltabileceğini vurguluyor.