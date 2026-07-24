Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji İnternetten alışverişte yeni dönem: Dolandırıcılık riskini azaltan yöntem yaygınlaşıyor

İnternetten alışverişte yeni dönem: Dolandırıcılık riskini azaltan yöntem yaygınlaşıyor

Artan dijital dolandırıcılık vakaları nedeniyle uzmanlar, internet alışverişlerinde fiziksel kredi kartı yerine sanal kart kullanımını öneriyor. Yeni nesil ödeme yöntemi, güvenlik avantajlarıyla öne çıkıyor.

Kaynak: Diğer
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İnternetten alışverişte yeni dönem: Dolandırıcılık riskini azaltan yöntem yaygınlaşıyor - Resim: 1

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde güvenlik önlemleri yeniden gündemde. Bankacılık ve siber güvenlik uzmanları, fiziksel kredi kartı bilgilerinin internet siteleriyle paylaşılması yerine sanal kart kullanımının giderek yaygınlaştığını belirtiyor.

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İnternetten alışverişte yeni dönem: Dolandırıcılık riskini azaltan yöntem yaygınlaşıyor - Resim: 2

Sanal kart öne çıkıyor

Uzmanlara göre sanal kart, mevcut kredi kartına veya banka hesabına bağlı olarak dijital ortamda oluşturulan ve fiziksel olarak basılmayan bir kart sistemi sunuyor.

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İnternetten alışverişte yeni dönem: Dolandırıcılık riskini azaltan yöntem yaygınlaşıyor - Resim: 3

Sanal kartın kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu, bağlı olduğu fiziksel karttan farklı oluyor. Böylece asıl kart bilgileri internet siteleriyle paylaşılmıyor.

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İnternetten alışverişte yeni dönem: Dolandırıcılık riskini azaltan yöntem yaygınlaşıyor - Resim: 4

Üç önemli güvenlik avantajı

Finans ve siber güvenlik uzmanları, sanal kart kullanımının üç temel avantajına dikkat çekiyor:

Alışveriş tutarı kadar limit belirlenebiliyor.
Tek kullanımlık veya süreli kart oluşturulabiliyor.
Asıl kredi kartı bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılması önleniyor.

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İnternetten alışverişte yeni dönem: Dolandırıcılık riskini azaltan yöntem yaygınlaşıyor - Resim: 5

Bu sayede olası veri sızıntılarında karttan yüksek tutarlı işlemler yapılmasının önüne geçilebiliyor.

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İnternetten alışverişte yeni dönem: Dolandırıcılık riskini azaltan yöntem yaygınlaşıyor - Resim: 6

Nasıl oluşturuluyor?

Sanal kart, bankaların mobil uygulamaları veya internet bankacılığı üzerinden birkaç adımda oluşturulabiliyor.

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İnternetten alışverişte yeni dönem: Dolandırıcılık riskini azaltan yöntem yaygınlaşıyor - Resim: 7

Kullanıcılar, “Kartlarım” menüsünden sanal kart oluşturma seçeneğini seçerek kartı hangi hesaba bağlayacağını belirliyor ve alışveriş tutarına göre limit tanımlıyor. İşlem tamamlandıktan sonra sanal kart anında kullanılabiliyor. İstenildiğinde kart kapatılabiliyor veya limiti sıfırlanabiliyor.

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İnternetten alışverişte yeni dönem: Dolandırıcılık riskini azaltan yöntem yaygınlaşıyor - Resim: 8

Uzmanlar, özellikle e-ticaret işlemlerinde sanal kart kullanımının dijital dolandırıcılık riskini önemli ölçüde azaltabileceğini vurguluyor.

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