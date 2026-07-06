Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam İngiliz fenomen gezgin açıkladı: Taksi dolandırıcılığının en yaygın olduğu 5 ülke gündem oldu

İngiliz fenomen gezgin açıkladı: Taksi dolandırıcılığının en yaygın olduğu 5 ülke gündem oldu

İngiliz seyahat içerik üreticisi Harry Jaggard’ın, AllClear sigorta şirketinin Reddit verilerine dayandırdığı liste sosyal medyada viral oldu. Taksi dolandırıcılığının en yaygın olduğu öne sürülen 5 ülke arasında Türkiye ilk sırada gösterildi.

Kaynak: Diğer
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İngiliz fenomen gezgin açıkladı: Taksi dolandırıcılığının en yaygın olduğu 5 ülke gündem oldu - Resim: 1

İngiliz seyahat içerik üreticisi Harry Jaggard’ın paylaştığı video sosyal medyada milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Jaggard, AllClear sigorta şirketinin Reddit paylaşımlarını temel alan araştırmasına atıfta bulunarak, taksi dolandırıcılığı şikayetlerinin en yoğun olduğu 5 ülkeyi sıraladı. (Facebook)

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İngiliz fenomen gezgin açıkladı: Taksi dolandırıcılığının en yaygın olduğu 5 ülke gündem oldu - Resim: 2

Türkiye ilk sırada yer aldı

Videoda paylaşılan listeye göre taksi dolandırıcılığı şikayetlerinin en yoğun olduğu ülke Türkiye olarak gösterildi. Türkiye’yi Hindistan, Tayland, Vietnam ve Mısır takip etti

İşte o liste

Araştırmaya dayandırılan sıralama şu şekilde paylaşıldı:

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İngiliz fenomen gezgin açıkladı: Taksi dolandırıcılığının en yaygın olduğu 5 ülke gündem oldu - Resim: 3

1. Türkiye

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İngiliz fenomen gezgin açıkladı: Taksi dolandırıcılığının en yaygın olduğu 5 ülke gündem oldu - Resim: 4

2. Hindistan

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İngiliz fenomen gezgin açıkladı: Taksi dolandırıcılığının en yaygın olduğu 5 ülke gündem oldu - Resim: 5

3. Tayland

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İngiliz fenomen gezgin açıkladı: Taksi dolandırıcılığının en yaygın olduğu 5 ülke gündem oldu - Resim: 6

4. Vietnam

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İngiliz fenomen gezgin açıkladı: Taksi dolandırıcılığının en yaygın olduğu 5 ülke gündem oldu - Resim: 7

5. Mısır

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İngiliz fenomen gezgin açıkladı: Taksi dolandırıcılığının en yaygın olduğu 5 ülke gündem oldu - Resim: 8

Video sosyal medyada viral oldu

Harry Jaggard’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda hesap tarafından yeniden yayımlanırken, özellikle Türkiye’nin listenin ilk sırasında yer alması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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