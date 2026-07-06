İngiliz seyahat içerik üreticisi Harry Jaggard’ın paylaştığı video sosyal medyada milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Jaggard, AllClear sigorta şirketinin Reddit paylaşımlarını temel alan araştırmasına atıfta bulunarak, taksi dolandırıcılığı şikayetlerinin en yoğun olduğu 5 ülkeyi sıraladı. (Facebook)
İngiliz fenomen gezgin açıkladı: Taksi dolandırıcılığının en yaygın olduğu 5 ülke gündem oldu
İngiliz seyahat içerik üreticisi Harry Jaggard’ın, AllClear sigorta şirketinin Reddit verilerine dayandırdığı liste sosyal medyada viral oldu. Taksi dolandırıcılığının en yaygın olduğu öne sürülen 5 ülke arasında Türkiye ilk sırada gösterildi.Kaynak: Diğer
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Türkiye ilk sırada yer aldı
Videoda paylaşılan listeye göre taksi dolandırıcılığı şikayetlerinin en yoğun olduğu ülke Türkiye olarak gösterildi. Türkiye’yi Hindistan, Tayland, Vietnam ve Mısır takip etti
İşte o liste
Araştırmaya dayandırılan sıralama şu şekilde paylaşıldı:
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1. Türkiye
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2. Hindistan
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3. Tayland
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4. Vietnam
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5. Mısır
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Video sosyal medyada viral oldu
Harry Jaggard’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda hesap tarafından yeniden yayımlanırken, özellikle Türkiye’nin listenin ilk sırasında yer alması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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