İngiliz fenomen gezgin açıkladı: Taksi dolandırıcılığının en yaygın olduğu 5 ülke gündem oldu

Türkiye ilk sırada yer aldı

Videoda paylaşılan listeye göre taksi dolandırıcılığı şikayetlerinin en yoğun olduğu ülke Türkiye olarak gösterildi. Türkiye’yi Hindistan, Tayland, Vietnam ve Mısır takip etti

İşte o liste

Araştırmaya dayandırılan sıralama şu şekilde paylaşıldı: