ING Türkiye, dijital kanallar üzerinden sunulan ücretsiz bankacılık hizmetlerinin kapsamını genişleterek yurt dışı para transferi (SWIFT) işlemlerini de sürece dahil etti.
ING’den Türkiye’de yurt dışı transferlerinde radikal karar: Artık tek kuruş ödenmeyecek
ING Türkiye, EFT, havale ve FAST'in ardından dijital kanallardan yapılan yurt dışı para transferlerini (SWIFT) de masrafsız hale getirdi. Bireysel müşteriler, dijitalden gerçekleştirecekleri avro transferlerinde ING ve muhabir banka ücreti ödemeyecek.Kaynak: AA
ING Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden işlem yapan bireysel müşteriler, avro cinsinden gerçekleştirecekleri transferlerde ING ve muhabir banka masraflarından muaf tutuluyor. İşlem esnasında doğabilecek muhabir banka komisyonları doğrudan ING tarafından karşılanırken, alıcı bankaların kendi mevzuatları gereği uygulayabileceği kesintiler bu kapsamın dışında kalıyor.
Avro dışındaki para birimlerinde ise müşterilere her takvim ayında yapacakları ilk transfer için aynı muafiyet sunuluyor; takip eden işlemlerde ise standart ücret tarifesi uygulanıyor. Bireysel kullanıcıların ING Türkiye bünyesindeki hesaplarına ulaşan tüm SWIFT transferlerinden, para birimi gözetilmeksizin banka tarafından herhangi bir işlem ücreti tahsil edilmiyor.
Ancak gönderici veya aracı bankaların kendi politikaları doğrultusunda yapabileceği kesintiler geçerliliğini koruyor. Şube veya diğer geleneksel kanallardan yürütülen SWIFT işlemlerinde ise mevcut tarife üzerinden ücretlendirme yapılmaya devam ediliyor.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, 2025 yılında bireysel müşteriler bankaların dijital kanalları aracılığıyla toplam 270 milyar lira hacminde 1,3 milyon SWIFT işlemi gerçekleştirdi. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, konuya ilişkin değerlendirmesinde zahmetsiz ve masrafsız bankacılık modelini stratejilerinin merkezine koyduklarını ifade etti.
Masrafsızlığın kullanıcılar açısından temel bir beklentiye dönüştüğünü belirten Gökgöz, şu değerlendirmede bulundu:
"Müşteriler günlük bankacılıkta artık masraf derdi yaşamadan somut fayda bekliyor, biz de bu beklentiyi SWIFT işlemlerine taşıdık ve SWIFT işlemlerinde sunduğumuz masrafsızlıkla görünmeyen maliyetleri ortadan kaldırdık.”
“Geleceğin bankacılığında fark yaratan unsurun, dijitalleşmenin müşteriye sağladığı gerçek değer olacağına inanıyoruz. Bu anlayışla masrafsızlığı dijital bankacılığın yeni standardı olarak görüyor, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyoruz.”