ING’den Türkiye’de yurt dışı transferlerinde radikal karar: Artık tek kuruş ödenmeyecek

Avro dışındaki para birimlerinde ise müşterilere her takvim ayında yapacakları ilk transfer için aynı muafiyet sunuluyor; takip eden işlemlerde ise standart ücret tarifesi uygulanıyor. Bireysel kullanıcıların ING Türkiye bünyesindeki hesaplarına ulaşan tüm SWIFT transferlerinden, para birimi gözetilmeksizin banka tarafından herhangi bir işlem ücreti tahsil edilmiyor.