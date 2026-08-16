İndirim görmeden alışveriş yapmıyorlar: İşte en hesapçı 4 burç

OĞLAK BURCU

Oğlak için para, yalnızca harcanacak bir araç değil; geleceğe dönük güvence anlamına da gelir. Uzun vadeli planlar yapmayı sevdiği için kazancını bir anda tüketmek yerine birikim yapmayı tercih eder. Büyük harcamalarda özellikle temkinli davranabilir.

Bu yaklaşım, Oğlak'ın pinti olduğu izlenimini oluşturabilir. Astroloji yorumlarında Oğlak'ın ekonomik kararlarında disiplinli ve kontrollü olduğu vurgulanır. Zodyak içinde cimri olarak nitelendirilen kişiler arasında gösterilmesinin nedeni ise ihtiyaç dışı masraflara karşı oldukça sert bir tutum sergilemesidir. Oğlak, eli sıkı davranarak ileride karşılaşabileceği maddi sorunlara karşı kendisini korumaya çalışır.