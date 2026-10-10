Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina kaydederken konuk ekibin tek golü Jesurun Rak-Sakyi'den geldi.
İlker Yağcıoğlu o isme dikkat çekti: 'Israr edilirse milli takım kazanır'
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren İlker Yağcıoğlu dikkat çeken yorumlarda bulundu. Eski milli futbolcu maçta öne çıkan isimlerle ilgili de çarpıcı tespitler yaptı.Kaynak: Haber Merkezi
Karşılaşmanın ardından TRT Spor'da değerlendirmelerde bulunan eski futbolcu ve yorumcu İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın hücum performansını eleştirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.
'GALATASARAY BU SIKINTIYI ÇÖZMEK ZORUNDA'
Galatasaray'ın özellikle savunmada bekleyen rakiplere karşı üretkenlik sorunu yaşadığını belirten Yağcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
“Duran toptan atılan bir gol var. Deniz'in girdiği, Leao'nun girdiği pozisyonlar var. Çok fazla pozisyon yok. Bu sıkıntıyı çözmek sorunda Galatasaray özellikle iyi kapanan takımlara karşı.
"İlk 45 dakika dedim, 'Barış maçın oyuncusu olacak herhalde'. Sağ tarafı çok zorladı. Sağ bekte daha başarılı olacak herhalde. Önünde alan buldu mu gidiyor. İşin savunma tarafını da bugün çok iyi yaptı. Çok ciddi bir efor sarf etti."
Torreira-Sara ikilisi yoktu. Onları çok fazla göremedim. Belki de Galatasaray'ın oyunu erken koparamaması da olabilir ya da rakibin heveslenmesinde orta alandaki bu iki oyuncunun vasat performansa sebep olabilir.”
'DENİZ'DE ISRAR EDİLİRSE MİLLİ TAKIM SANTRFOR KAZANIR'
Batrakov'un oyun zekâsını beğendiğini belirten İlker Yağcıoğlu, Deniz Gül'ün de önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.
Yağcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
“Batrakov iyi oyuncu. Zeki. Açıkçası nereye oynaması, ne zaman nerede olması gerektiğini biliyor. Pas bağlantısını iyi yapıyor. Deniz çok ümit vadeden bir oyuncu. Deniz'i söyleyeyim. Deniz'de ısrar edilirse kumaşı çok iyi. En azından milli takım bir santrfor kazanır. Yeni gelen hocamız belki santrforla oynamayı tercih eder.”
'SAHADA KİM 10, KİM 11 KİŞİ BELLİ OLMADI'
Kasımpaşa'nın Galatasaray'ın 10 kişi kalmasının ardından ortaya koyduğu performansı da eleştiren Yağcıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
“İkinci yarı da buna benzer oldu. 1-1'i yakaladı Kasımpaşa, o ara iyi oynadı. Bir ara oyunun üstünlüğünü ele aldı. Fakat 10 kişi kaldıktan sonraki dönem, Kasımpaşa'nın kendini sorgulaması gereken bölüm. Kim 10 kişi sahada belli olmadı.
"Tamam Galatasaray belki evinde oynuyor, bazı önemli oyuncular Osimhen, Sane, Lemina gibi oyuncular oyuna girdi ama bir kişi eksik kardeşim ya! Öyle basit pas hataları yaptılar ki... Dolayısıyla açıldılar da bir de. İkiyi atarız diye düşündüler ama organize ataklar yapamadıkları için. Sahada kim 10, kim 11 kişi belli olmadı.”
'ESKİ GALATASARAY'I GÖREMİYORUZ'
Galatasaray'ın galibiyetine rağmen eski hücum etkinliğinden uzak olduğunu savunan deneyimli yorumcu, sözlerini şöyle tamamladı:
“Oyunun son anlarında da takım savunması anlamında son derece kötü bir gol yiyerek namağlup unvanlarını kaybettiler. Galatasaray adına önemli bir 3 puan. Değerli bir 3 puan. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra 3-1'e getirmesi Galatasaray taraftarını mutlu etmiştir.
Ama o eski oyunu, maçı daha ilk 20 dakikada kopartan ya da pozisyon üstüne pozisyon yaratan, rakibi boğan Galatasaray'ı göremiyoruz. Bu da sorgulanması gereken taraf olabilir.”