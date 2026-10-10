İlker Yağcıoğlu o isme dikkat çekti: 'Israr edilirse milli takım kazanır'

"Tamam Galatasaray belki evinde oynuyor, bazı önemli oyuncular Osimhen, Sane, Lemina gibi oyuncular oyuna girdi ama bir kişi eksik kardeşim ya! Öyle basit pas hataları yaptılar ki... Dolayısıyla açıldılar da bir de. İkiyi atarız diye düşündüler ama organize ataklar yapamadıkları için. Sahada kim 10, kim 11 kişi belli olmadı.”