2014 yılında kurulan ve İstanbul Sultangazi'de yer alan Neva AVM'nin işletmeciliğini üstlenen Markam AVM Yatırım İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında beklenen yargı kararı çıktı ve şirket resmen iflas etti.
İlk ve tek AVM’yi yapan firma iflas etti
İstanbul Sultangazi'deki Neva AVM'yi hayata geçiren Markam AVM Yatırım Şirketleri resmen iflas etti.Süleyman Çay
T.C. İstanbul 1. İflas Dairesi'nin 2026/9 iflas dosyası üzerinden yürütülen süreçte nihai karar açıklandı.
İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 25 Haziran 2026 tarihli ve 2023/146 Esas sayılı kararı ile Markam AVM'nin 25 Haziran 2026 saat 15:18 itibarıyla iflasına hükmedildi.
İflas tasfiyesi süreci, 30 Haziran 2026 tarihinde İcra İflas Kanunu'nun (İİK) 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ edildi.
Mülkiyeti Sultangazi Belediyesi’ne ait olan NEVA AVM, 2014 yılında gerçekleştirilen ihale ile 10 yıllığına söz konusu şirkete kiralanmıştı.
Yönetim Kurulu Başkanlığını Mustafa Barkodat ve Ali Akçiçek’in yürüttüğü firma, "Neva Alışveriş ve Yaşam Merkezi"ni 2016 yılının sonunda dualar eşliğinde, görkemli bir törenle vatandaşların hizmetine açmıştı.
Ancak alışveriş merkezinin açılışının üzerinden henüz bir buçuk yıl geçmişken işletmeci firma ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı.
Yüklenici firmanın kira sözleşmesinden doğan yasal sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirememesi üzerine harekete geçen mülk sahibi Sultangazi Belediyesi, yasal haklarını kullanarak AVM’nin işletme ve yönetimine el koymuştu.
Yıllar süren hukuki sürecin ardından şirketin ticari faaliyeti iflas kararıyla tamamen son bulmuş oldu.