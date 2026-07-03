İlk ve tek AVM’yi yapan firma iflas etti

2014 yılında kurulan ve İstanbul Sultangazi'de yer alan Neva AVM'nin işletmeciliğini üstlenen Markam AVM Yatırım İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında beklenen yargı kararı çıktı ve şirket resmen iflas etti.