Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 6 Nisan'da başlayan ve 17 Nisan'da sona erecek olan 'Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlığı ile ABD, Azerbaycan, Polonya ve Slovakya silahlı kuvvetlerine ait unsurlar katıldı. Tatbikata Almanya, Belarus, Gürcistan, Hırvatistan, Kırgızistan, Letonya, Kuzey Makedonya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Umman ve Ürdün de gözlemci olarak katılım sağladı. Tatbikat 2008'den itibaren gerçeğe yakın harekat ortamında 'Personel Kurtarma Görev Kuvveti' unsurlarının eğitimiyle bugün ve gelecekteki muharebe sahasının gerekli kıldığı tecrübe seviyesini artırmak amacıyla, yılda 2 dönem halinde yapılıyor.
İlk Kez Kullanıldı: Konya’da nefes kesen anlar
Konya’da Türk Silahlı Kuvvetleri ev sahipliğinde Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı devam ediyor. Jetler, İHA’lar, helikopterler, havadan ihbar kontrol uçağı ve kurtarma timlerinin katıldı. Bu yıl ilk kez yerli METE (Yatağan) Lazer Güdümlü Minyatür Füze Sistemi kullanıldı.Derleyen: Mehmet Köpüklü
2012'den itibaren de tatbikat, bir dönemi milli, bir dönemi de farklı ülkelerin katılımıyla uluslararası gerçekleştiriliyor. Jetler, HİK (Havadan İhbar Kontrol) uçakları, helikopterler, ulaştırma uçakları, insansız hava aracı (İHA) ve personel kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta, harekat ortamında icra edilecek müşterek personel kurtarma usulleri denenmekte, geliştirilmekte ve komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesi hedefleniyor.
Aynı zamanda müşterek veya birleşik harekat kapsamında personel kurtarma, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevler tatbikat senaryolarına dahil edilip, icra ediliyor.
Tatbikat kapsamında bugün düzenlenen 'Basın Günü’ne, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları katıldı. Brifingte konuşan 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, üs komutanlığındaki konuşlu birimleri anlattı. Tümgeneral Kuş, üs komutanlığındaki Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağının önemine değinerek, ''Birliğimizde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havadaki en keskin gözü, Barış Kartalı, Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK) ile bölgemizde göremeyeceğimiz yer yok.
Şu anda bölgemizde ne olup bitiyorsa, biz Barış Kartalı ile Türk AWACS ile devamlı olarak izlemekteyiz. Uçağımız o kadar güçlü bir uçaktır ki NATO bizim uçağımızın seviyesindeki bir uçağı 2030’lardan sonra ancak sahip olabilecektir ''diye konuştu.
Tümgeneral Kuş, tatbikatla yapay zekanın da kullanıldığını belirterek, şunları söyledi:
''Tatbikata siber saldırıyla başlayıp, bilgi harbiyle düşmanının moralini bozmayı planlıyoruz. Yapay zekada yapılmış düşman hükümet başkanı, televizyon yayınında yapacağı konuşmayla tüm silahlı kuvvetlerine, düşman silahlı kuvvetlerine silah bırakma çağrısı yapılacak. Silah bırakma çağrısı yapıldıktan sonra düşmanın içerisine sızmış, sivil kıyafetli mangal yapan bir ekip tarafından düşman radarından iki kilometre uzakta yeni geliştirdiğimiz Mete füzesi var ve bu Mete füzesi dünyada taşınabilir, atılabilir harekat kabiliyeti en yüksek mini füzelerden bir tanesi. Bununla mangal yapan ekip füzeyi atarak yaklaşık iki kilometre ilerideki düşman radarının antenini vuracaklar. Daha sonra bizim aldatma yani uçak gibi davranan havada bir sürü düşünün, yüzlerce uçağa benzeyen cisim, düşman hava radarına doğru gelecek ve onu satüre edecek.
Bundan sonra kendi savunma sanayimizin yapmış olduğu uzak menzilden attığımız silahlarla düşman hava savunma sistemiyle etkisiz hale getireceğiz. Değerli arkadaşlarım, ne mutlu ki şu an bugün tatbikatta kullanacağımız bütün silahların hepsi Türk savunma sanayisine aittir.''
Tümgeneral Kuş, ayrıca, ''Tatbikatta düşman komutanlarından, önemli komutanlarından bir tanesini gidip ininde bulup, geri getirmek olacak. Yine yerdeki timlerimiz, havadaki timlerimiz, helikopterlerimiz, özel kuvvetlerimiz ve diğer 4 ülkenin katılımıyla 5 ülke bu tatbikat esnasında düşman komutanını, önemli yüksek rütbeli komutanını alıp, ülkemize getirecek. Bunlar önemli şeylerdir arkadaşlar. Savaşın amacı gidip insanları öldürmek değildir, savaşın amacı düşman mülkinin savaşma azmini yok etmektir'' dedi.
Brifing sonrası Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki kuvvet komutanları, Silah Taktikler Okul Komutanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye gösteri halinde sunan SOLOTÜRK'ün kuruluşunun 15'inci yılı kutlandı. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, SOLOTÜRK pilotlarıyla pasta kesti. Ardından SOLOTÜRK ekibi de gösteri yaptı.
METE (Yatağan) Lazer Güdümlü Minyatür Füze Sistemi ise Anadolu Ankası Tatbikatı'nda ilk kez kullanıldı. Yatağan Lazer Güdümlü Minyatür füze olarak tanıtımı yapılan 40 milimetrelik lazer güdümlü mini füze sisteminde, daha önce isim değişikliğine gidilerek olimpiyat şampiyonu okçu Mete Gazoz’un ismi verilmişti.
Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 3 adet F-16, 1 adet E-7T HİK (Havadan İhbar Kontrol) uçağı, 1 adet AKINCI İHA, 1 adet Casa CN-235 uçağı, 1 adet ANKA-S, 1 adet AS-532 helikopteri, 5 adet T-70 helikopteri ve 10 tim, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 helikopteri ve 1 tim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 tim, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 1 adet T- 70 helikopteri ve 1 tim, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 adet Sikorsky S-70 ve 1 tim, ABD'den 4 tim, Azerbaycan'dan 2 adet SU-25 uçağı ve 3 tim, Polonya'dan 1 tim, Slovakya'dan 2 tim katıldı.