İlk Kez Kullanıldı: Konya’da nefes kesen anlar

Tümgeneral Kuş, tatbikatla yapay zekanın da kullanıldığını belirterek, şunları söyledi:

''Tatbikata siber saldırıyla başlayıp, bilgi harbiyle düşmanının moralini bozmayı planlıyoruz. Yapay zekada yapılmış düşman hükümet başkanı, televizyon yayınında yapacağı konuşmayla tüm silahlı kuvvetlerine, düşman silahlı kuvvetlerine silah bırakma çağrısı yapılacak. Silah bırakma çağrısı yapıldıktan sonra düşmanın içerisine sızmış, sivil kıyafetli mangal yapan bir ekip tarafından düşman radarından iki kilometre uzakta yeni geliştirdiğimiz Mete füzesi var ve bu Mete füzesi dünyada taşınabilir, atılabilir harekat kabiliyeti en yüksek mini füzelerden bir tanesi. Bununla mangal yapan ekip füzeyi atarak yaklaşık iki kilometre ilerideki düşman radarının antenini vuracaklar. Daha sonra bizim aldatma yani uçak gibi davranan havada bir sürü düşünün, yüzlerce uçağa benzeyen cisim, düşman hava radarına doğru gelecek ve onu satüre edecek.