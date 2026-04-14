Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.
Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel'den flaş Onyekuru kararı
Gençlerbirliği’nde, Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel'in raporu doğrultusunda Henry Onyekuru’nun disiplin ve performans sorunları nedeniyle kadro dışında bırakıldığı açıklandı.İbrahim Doğanoğlu
Maç öncesi kırmızı-siyahlı ekipte dikkat çeken gelişmeler yaşanırken, sarı-kırmızılıların eski yıldızı Henry Onyekuru’nun planların dışında kaldığı açıklandı.
Teknik direktör Volkan Demirel, saha içindeki verimsizlik ve disiplin sorunları nedeniyle yönetime rapor sunarken, yapılan değerlendirme sonrası Onyekuru’nun A takımla antrenmanlara devam etmeyeceği belirtildi.
Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan 28 yaşındaki futbolcu, performansıyla beklentilerin altında kaldı ve skora katkı sağlayamadı.
VOLKAN DEMİREL TAKIMA GERİ DÖNMÜŞTÜ
Bu sezon Gençlerbirliği’ni ikinci kez çalıştırmaya başlayan Volkan Demirel’in serüveni beklendiği gibi gitmiyor.Ankara ekibi, Demirel yönetiminde çıktığı son 5 maçta galibiyet alamazken bu süreçte gol de atamadı.