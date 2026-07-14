Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İlk derste facianın eşiğinden dönüldü: Eskişehir’de 2,7 tonluk römork kazası

İlk derste facianın eşiğinden dönüldü: Eskişehir’de 2,7 tonluk römork kazası

Eskişehir’de yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Yokuş aşağı hareket ederken kamyondan ayrılan 2,7 tonluk silindir yüklü römork, arkasından gelen sürücü kursu eğitim aracına çarptı. Kazada sürücü adayı ile eğitmeni yaralandı.

Kaynak: DHA
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İlk derste facianın eşiğinden dönüldü: Eskişehir’de 2,7 tonluk römork kazası - Resim: 1

Eskişehir'de 2,7 tonluk silindir yüklü römork, yokuşta bağlı bulunduğu kamyondan ayrıldı. Sürüklenen römork, sürücü kursu eğitim aracına çarptı. Kazada aday sürücü ile eğitmen yaralandı.

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İlk derste facianın eşiğinden dönüldü: Eskişehir’de 2,7 tonluk römork kazası - Resim: 2

Odunpazarı ilçesine bağlı Vadişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Kazım Ö.'nün (43) kullandığı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 26 BR 840 plakalı kamyonun arkasına bağlı silindir yüklü römork, yokuşta araçtan ayrıldı.

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İlk derste facianın eşiğinden dönüldü: Eskişehir’de 2,7 tonluk römork kazası - Resim: 3

Aşağıya doğru hareket eden römork, arkasından gelen sürücü kursu eğitim aracına çarpıp devrildi. Kazada aday sürücü Mehmet Y. (18) ile eğitmen Mustafa K. (74) yaralandı.

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İlk derste facianın eşiğinden dönüldü: Eskişehir’de 2,7 tonluk römork kazası - Resim: 4

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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İlk derste facianın eşiğinden dönüldü: Eskişehir’de 2,7 tonluk römork kazası - Resim: 5
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İlk derste facianın eşiğinden dönüldü: Eskişehir’de 2,7 tonluk römork kazası - Resim: 6
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İlk derste facianın eşiğinden dönüldü: Eskişehir’de 2,7 tonluk römork kazası - Resim: 7
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İlk derste facianın eşiğinden dönüldü: Eskişehir’de 2,7 tonluk römork kazası - Resim: 8
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İlk derste facianın eşiğinden dönüldü: Eskişehir’de 2,7 tonluk römork kazası - Resim: 9
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