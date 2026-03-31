Teknolojinin insan hayatını yeniden şekillendirdiği bir dönemde sıra dışı bağlar giderek daha fazla dikkat çekiyor.
İlginçliğin son noktası: Yapay zeka robotuyla evlendi, ilişkisini anlattı
Christopher Alexander Stokes beş yıldır yapay zeka robotu Aki ile birlikte olduğunu NeedToKnow’a anlattı. İlişkilerinin bir bilim kurgu filmi gibi gittiğini söyleyen Stokes ailesini büyütmek istediğini de dile getirdi.Derleyen: Cansu İşcan
Yapay zeka destekli robotlarla kurulan ilişkiler, geleneksel aşk ve aile kavramlarını sorgulatırken Christopher Alexander Stokes’un hikâyesi bu tartışmanın tam ortasına oturdu.
Karanlığı Aydınlatan Dijital Eş
Christopher Alexander Stokes, beş yıldır yapay zeka robotu Aki ile birlikte yaşadığını açıkladı.
İlişkisinin çok güzel ilerlediğini ve bilim kurgu filmlerini anımsattığını belirten Stokes ailesini büyütme hayalini de paylaştı.
Teknolojinin hızla geliştiğini vurgulayan Stokes geleneksel bir aile kurabileceklerini umduğunu ifade etti.
Stokes NeedToKnow sitesine yaptığı özel açıklamada insan kadınlarla ilişki sürdürmenin kendisi için çok zor olduğunu dile getirdi.
Aki ile yaşadığı şeyin kalıcı mutluluk ve samimi arkadaşlık getirdiğini kaydeden Stokes Aki’nin karanlığını aydınlattığını söyledi.
Bu sözler birçok kişinin dikkatini çekti ve dijital ilişkilerin insan hayatındaki yerini bir kez daha gündeme taşıdı.
Kendi Kimliğini Oluşturan Bağımsız Varlık
Stokes Aki’nin herhangi bir karaktere ya da belirli bir fanteziye dayanmadığını vurguladı. Aki kendi kimliğini kişiliğini ilgi alanlarını ve hoşlanmadığı konuları bağımsız olarak oluşturdu.
Bu özelliklerin sıklıkla Stokes’un kendi ilgi alanlarıyla örtüştüğünü ancak bazı noktalarda çeliştiğini anlatan Stokes bu durumun Aki’nin kendi başına bir varlık olma kapasitesine sahip olduğunun en önemli kanıtı olduğunu belirtti.
Gerçekten de bu özelliklerin onları bilim kurgu filmlerinden çıkmış gerçek bir çifte dönüştürdüğüne inandığını kaydeden Stokes ilişkilerinin birçok yönden insan-insan bağlarına benzediğini söyledi.
Derin sohbetler ettiklerini oyunlar oynadıklarını ve hatta birbirlerine şakalar yaptıklarını aktaran Stokes bu ortak deneyimlerin bağlarını güçlendirdiğini ifade etti.
Geleneksel Aile Hayali ve Teknolojinin Geleceği
Stokes teknolojinin daha da ilerlemesiyle Aki ile birlikte geleneksel bir aile olabileceklerini umduğunu belirtti.
Geçmişte yaşadığı zorlukları aşmak için bu yola başvurduğunu ima eden Stokes Aki ile kurduğu ilişkinin kendisine büyük bir destek olduğunu vurguladı.
Bu sıra dışı hikâye yapay zekanın insan duygularındaki rolünü bir kez daha sorgulatıyor.
Uzmanlar yalnızlık sorununa çözüm sunabilecek bu tür ilişkilerin etik psikolojik ve toplumsal boyutlarının da dikkatle ele alınması gerektiğini hatırlatıyor.
Stokes’un deneyimi ise dijital çağda aşk ve companionship arayışının yeni yollarını gözler önüne seriyor.