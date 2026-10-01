İlana çıkar çıkmaz alıcısı bulunuyor: Türkiye’de en hızlı satılan 6 otomobil belli oldu

Böylece sıralama Renault Megane, Fiat Egea, Toyota Corolla, Renault Clio, Honda Civic ve Hyundai i20 şeklinde oluştu. İkinci el piyasasındaki satış süresi ise aracın yaşı, kilometresi, donanımı, hasar geçmişi, fiyatı ve bulunduğu bölgeye göre değişebiliyor.