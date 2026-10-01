Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv İlana çıkar çıkmaz alıcısı bulunuyor: Türkiye’de en hızlı satılan 6 otomobil belli oldu

İlana çıkar çıkmaz alıcısı bulunuyor: Türkiye’de en hızlı satılan 6 otomobil belli oldu

Otomobil alırken fiyat ve donanım kadar, aracın ikinci elde ne kadar kolay satılabildiği de önem taşıyor. Türkiye’de ikinci el piyasasında yoğun talep gördüğü belirtilen 6 model sıralandı. Listede yıllardır yollarda sıkça görülen otomobiller dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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İlana çıkar çıkmaz alıcısı bulunuyor: Türkiye’de en hızlı satılan 6 otomobil belli oldu - Resim: 1

İkinci el otomobil piyasasında bazı modeller satışa çıkarıldıktan sonra alıcı bulma konusunda rakiplerinden ayrılıyor. Yoğun talep gören araçlar, sahiplerine satış sürecinde önemli bir avantaj sağlayabiliyor.

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İlana çıkar çıkmaz alıcısı bulunuyor: Türkiye’de en hızlı satılan 6 otomobil belli oldu - Resim: 2

Otomobil tercihinde artık yalnızca satın alma fiyatı, yakıt tüketimi veya donanım özellikleri dikkate alınmıyor. Aracın ilerleyen yıllarda kolay satılabilmesi de tercihleri etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

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İlana çıkar çıkmaz alıcısı bulunuyor: Türkiye’de en hızlı satılan 6 otomobil belli oldu - Resim: 3

RENAULT MEGANE
Listenin ilk sırasında Renault Megane yer alıyor. Türkiye’de uzun yıllardır geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan model, ikinci el piyasasında hızlı alıcı bulduğu belirtilen otomobillerin başında geliyor.

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İlana çıkar çıkmaz alıcısı bulunuyor: Türkiye’de en hızlı satılan 6 otomobil belli oldu - Resim: 4

FIAT EGEA
İkinci sırada Fiat Egea bulunuyor. Türkiye yollarında oldukça yaygın olan Egea, ikinci el piyasasında talep gören modeller arasında gösteriliyor.

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İlana çıkar çıkmaz alıcısı bulunuyor: Türkiye’de en hızlı satılan 6 otomobil belli oldu - Resim: 5

TOYOTA COROLLA
Listenin üçüncü basamağında Toyota Corolla var. Uzun yıllardır Türkiye pazarında bulunan Corolla, ikinci elde hızlı satıldığı belirtilen modeller arasındaki yerini aldı.

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İlana çıkar çıkmaz alıcısı bulunuyor: Türkiye’de en hızlı satılan 6 otomobil belli oldu - Resim: 6

RENAULT CLIO
Dördüncü sıraya Renault Clio yerleşti. Özellikle şehir içi kullanımda sık tercih edilen model, ikinci el otomobil pazarında da talebin yüksek olduğu araçlar arasında gösteriliyor.

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İlana çıkar çıkmaz alıcısı bulunuyor: Türkiye’de en hızlı satılan 6 otomobil belli oldu - Resim: 7

HONDA CIVIC
Listenin beşinci sırasında Honda Civic bulunuyor. Türkiye’de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Civic, ikinci elde hızlı el değiştirdiği belirtilen otomobillerden biri oldu.

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İlana çıkar çıkmaz alıcısı bulunuyor: Türkiye’de en hızlı satılan 6 otomobil belli oldu - Resim: 8

HYUNDAI i20
Altıncı ve son sırada ise Hyundai i20 yer aldı. Kompakt sınıfın yaygın modellerinden i20 de ikinci el piyasasında alıcısını hızlı bulan araçlar arasında gösterildi.

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İlana çıkar çıkmaz alıcısı bulunuyor: Türkiye’de en hızlı satılan 6 otomobil belli oldu - Resim: 9

Böylece sıralama Renault Megane, Fiat Egea, Toyota Corolla, Renault Clio, Honda Civic ve Hyundai i20 şeklinde oluştu. İkinci el piyasasındaki satış süresi ise aracın yaşı, kilometresi, donanımı, hasar geçmişi, fiyatı ve bulunduğu bölgeye göre değişebiliyor.

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İlana çıkar çıkmaz alıcısı bulunuyor: Türkiye’de en hızlı satılan 6 otomobil belli oldu - Resim: 10
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