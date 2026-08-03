Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İktidara kötü haber sokaktan geldi: Mehmet Şimşek'in görmek istemeyeceği sonuçlar

İktidara kötü haber sokaktan geldi: Mehmet Şimşek'in görmek istemeyeceği sonuçlar

Özdemir Araştırma’nın Temmuz ayı anketi, ekonomik beklentilerde karamsar havanın sürdüğünü gösteriyor. İktidar ve muhalefet çözüm süreci yasası ve siyaset mühendisliğine odaklansa da vatandaşın gerçek gündemi ekonomi etrafında şekilleniyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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İktidara kötü haber sokaktan geldi: Mehmet Şimşek'in görmek istemeyeceği sonuçlar - Resim: 1

CHP mutlak butlan, YENİ Parti "kuruluş süreci" ve çözüm süreci yasasına odaklanmışken, konuşulmayan ekonomi ve vatandaşın gerçek gündemi, anketlerde patlak verdi.

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İktidara kötü haber sokaktan geldi: Mehmet Şimşek'in görmek istemeyeceği sonuçlar - Resim: 2

Mehmet Şimşek döneminde vatandaşın sırtına binen yük hafifletilemezken, geçen yıldan bu yana enflasyonda bir türlü gerçekleşmeyen düşüş vatandaşı isyan ettirir duruma getirdi.

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İktidara kötü haber sokaktan geldi: Mehmet Şimşek'in görmek istemeyeceği sonuçlar - Resim: 3

İktidar "ekonomi güzel" menifestolarını yaysa da, bu görüş vatandaşa geçmedi.

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İktidara kötü haber sokaktan geldi: Mehmet Şimşek'in görmek istemeyeceği sonuçlar - Resim: 4

Ekonominin düzelmediğini gören vatandaş artık düzeleceğine de inanmıyor.

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İktidara kötü haber sokaktan geldi: Mehmet Şimşek'in görmek istemeyeceği sonuçlar - Resim: 5

Özdemir Araştırma'nın 22-26 Temmuz tarihleri arasında yaptığı ekonomi temalı anket, vatandaşın ekonominin düzelmesi yönünde bir inancı kalmadığını ortaya koydu.

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İktidara kötü haber sokaktan geldi: Mehmet Şimşek'in görmek istemeyeceği sonuçlar - Resim: 6

2 bin 7 kişiyle gerçekleştiren ankette katılımcılara "Önümüzdeki 1 yıl içerisinde kişisel ekonomik durumunuzun daha mı iyi, daha mı kötü oalcağını düşünüyorsunuz, yoksa aynı mı kalır?" sorusu yöneltildi.

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İktidara kötü haber sokaktan geldi: Mehmet Şimşek'in görmek istemeyeceği sonuçlar - Resim: 7

Katılımcıların yüzde 54,9'u "Daha kötü olacak" dedi.

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İktidara kötü haber sokaktan geldi: Mehmet Şimşek'in görmek istemeyeceği sonuçlar - Resim: 8

Ekonomik durumlarının aynı kalacağını düşünenlerin oranı ise %26,4 oldu.

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İktidara kötü haber sokaktan geldi: Mehmet Şimşek'in görmek istemeyeceği sonuçlar - Resim: 9

Vatandaşların sadece %18,7'si ekonomik durumlarının daha iyi olacağını düşünüyor.

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