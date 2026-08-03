CHP mutlak butlan, YENİ Parti "kuruluş süreci" ve çözüm süreci yasasına odaklanmışken, konuşulmayan ekonomi ve vatandaşın gerçek gündemi, anketlerde patlak verdi.
İktidara kötü haber sokaktan geldi: Mehmet Şimşek'in görmek istemeyeceği sonuçlar
Özdemir Araştırma’nın Temmuz ayı anketi, ekonomik beklentilerde karamsar havanın sürdüğünü gösteriyor. İktidar ve muhalefet çözüm süreci yasası ve siyaset mühendisliğine odaklansa da vatandaşın gerçek gündemi ekonomi etrafında şekilleniyor.Aykut Metehan
Mehmet Şimşek döneminde vatandaşın sırtına binen yük hafifletilemezken, geçen yıldan bu yana enflasyonda bir türlü gerçekleşmeyen düşüş vatandaşı isyan ettirir duruma getirdi.
İktidar "ekonomi güzel" menifestolarını yaysa da, bu görüş vatandaşa geçmedi.
Ekonominin düzelmediğini gören vatandaş artık düzeleceğine de inanmıyor.
Özdemir Araştırma'nın 22-26 Temmuz tarihleri arasında yaptığı ekonomi temalı anket, vatandaşın ekonominin düzelmesi yönünde bir inancı kalmadığını ortaya koydu.
2 bin 7 kişiyle gerçekleştiren ankette katılımcılara "Önümüzdeki 1 yıl içerisinde kişisel ekonomik durumunuzun daha mı iyi, daha mı kötü oalcağını düşünüyorsunuz, yoksa aynı mı kalır?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 54,9'u "Daha kötü olacak" dedi.
Ekonomik durumlarının aynı kalacağını düşünenlerin oranı ise %26,4 oldu.
Vatandaşların sadece %18,7'si ekonomik durumlarının daha iyi olacağını düşünüyor.