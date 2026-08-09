Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi İktidar “2021’de bitecek” dedi: Bütçesi 31 katına çıktı, sadece yüzde 25’i tamamlandı

İktidar “2021’de bitecek” dedi: Bütçesi 31 katına çıktı, sadece yüzde 25’i tamamlandı

AK Parti’nin 2018 Seçim Beyannamesi’nde 2021 yılında tamamlanacağı duyurulan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı projesi henüz bitirilemedi. İlk maliyeti 300 milyon TL olan yatırımın bütçesi 9,4 milyar TL’ye çıktı. Temmuz 2026 itibarıyla projenin sadece yüzde 25,4'ü tamamlanabildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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İktidar “2021’de bitecek” dedi: Bütçesi 31 katına çıktı, sadece yüzde 25’i tamamlandı - Resim: 1

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre AK Parti'nin 2018 Seçim Beyannamesi kapsamında kamuoyuna duyurulan büyük yatırımlar arasında yer alan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı projesi, vaat edilen takvimin oldukça gerisinde kaldı.

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İktidar “2021’de bitecek” dedi: Bütçesi 31 katına çıktı, sadece yüzde 25’i tamamlandı - Resim: 2

Dönemin seçim bildirgesinde 2021 yılında hizmete girmesi öngörülen ve toplam bütçesi 300 milyon TL olarak açıklanan havalimanı inşaatında, Ağustos 2026 tarihi itibarıyla henüz yarı seviyeye dahi ulaşılamadı.

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İktidar “2021’de bitecek” dedi: Bütçesi 31 katına çıktı, sadece yüzde 25’i tamamlandı - Resim: 3

2018 yılı genel seçimleri öncesinde yayımlanan beyannamede; ekonomik büyüme, istihdam artışı, enflasyonla mücadele, hukuk devleti ilkelerinin güçlendirilmesi, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve toplumsal refahın artırılması gibi birçok başlık yer alıyordu.

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İktidar “2021’de bitecek” dedi: Bütçesi 31 katına çıktı, sadece yüzde 25’i tamamlandı - Resim: 4

Düşük enflasyon, yüksek büyüme ve güçlü satın alma gücü vaatlerine karşın ekonomide gerileme yaşanırken, yargı sistemine yönelik vaatlere rağmen adalete güven endekslerinde düşüş kaydedildi.

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İktidar “2021’de bitecek” dedi: Bütçesi 31 katına çıktı, sadece yüzde 25’i tamamlandı - Resim: 5

Temel alanlardaki vaatlerin yanı sıra "mega proje" kategorisinde değerlendirilen yatırımlar da planlanan sürelerde tamamlanamadı.

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İktidar “2021’de bitecek” dedi: Bütçesi 31 katına çıktı, sadece yüzde 25’i tamamlandı - Resim: 6

Bu yatırımlardan biri olan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için başlangıçta 2021 yılı hedef gösterilmiş ve maliyet 300 milyon TL olarak ilan edilmişti.

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İktidar “2021’de bitecek” dedi: Bütçesi 31 katına çıktı, sadece yüzde 25’i tamamlandı - Resim: 7

Belirlenen ilk hedefin tutturulamamasının ardından proje, AK Parti'nin 2023 Seçim Beyannamesi'nde de yer aldı.

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İktidar “2021’de bitecek” dedi: Bütçesi 31 katına çıktı, sadece yüzde 25’i tamamlandı - Resim: 8

Yeni bildirgede tesisin 2023 yılı içerisinde kullanıma açılacağı taahhüt edildi.

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İktidar “2021’de bitecek” dedi: Bütçesi 31 katına çıktı, sadece yüzde 25’i tamamlandı - Resim: 9

Buna karşın ulaşılan son verilere göre Temmuz 2026 itibarıyla havalimanının yalnızca yüzde 25,4’lük bölümünün tamamlanabildiği öğrenildi.

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İktidar “2021’de bitecek” dedi: Bütçesi 31 katına çıktı, sadece yüzde 25’i tamamlandı - Resim: 10

Projenin mali tablosundaki yükseliş de dikkat çekici boyutlara ulaştı. 2018 yılında 300 milyon TL tutarındaki toplam bütçesiyle duyurulan proje için sadece 2026'nın Ocak-Haziran kapsayan altı aylık döneminde 299,5 milyon TL harcama yapıldı.

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İktidar “2021’de bitecek” dedi: Bütçesi 31 katına çıktı, sadece yüzde 25’i tamamlandı - Resim: 11

Başlangıçtan bu yana geçen süreçte yatırımın toplam maliyeti ise 2026 yılı itibarıyla 9 milyar 442 milyon TL seviyesine fırladı.

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