BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre AK Parti'nin 2018 Seçim Beyannamesi kapsamında kamuoyuna duyurulan büyük yatırımlar arasında yer alan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı projesi, vaat edilen takvimin oldukça gerisinde kaldı.
İktidar “2021’de bitecek” dedi: Bütçesi 31 katına çıktı, sadece yüzde 25’i tamamlandı
AK Parti’nin 2018 Seçim Beyannamesi’nde 2021 yılında tamamlanacağı duyurulan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı projesi henüz bitirilemedi. İlk maliyeti 300 milyon TL olan yatırımın bütçesi 9,4 milyar TL’ye çıktı. Temmuz 2026 itibarıyla projenin sadece yüzde 25,4'ü tamamlanabildi.Kaynak: Haber Merkezi
Dönemin seçim bildirgesinde 2021 yılında hizmete girmesi öngörülen ve toplam bütçesi 300 milyon TL olarak açıklanan havalimanı inşaatında, Ağustos 2026 tarihi itibarıyla henüz yarı seviyeye dahi ulaşılamadı.
2018 yılı genel seçimleri öncesinde yayımlanan beyannamede; ekonomik büyüme, istihdam artışı, enflasyonla mücadele, hukuk devleti ilkelerinin güçlendirilmesi, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve toplumsal refahın artırılması gibi birçok başlık yer alıyordu.
Düşük enflasyon, yüksek büyüme ve güçlü satın alma gücü vaatlerine karşın ekonomide gerileme yaşanırken, yargı sistemine yönelik vaatlere rağmen adalete güven endekslerinde düşüş kaydedildi.
Temel alanlardaki vaatlerin yanı sıra "mega proje" kategorisinde değerlendirilen yatırımlar da planlanan sürelerde tamamlanamadı.
Bu yatırımlardan biri olan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için başlangıçta 2021 yılı hedef gösterilmiş ve maliyet 300 milyon TL olarak ilan edilmişti.
Belirlenen ilk hedefin tutturulamamasının ardından proje, AK Parti'nin 2023 Seçim Beyannamesi'nde de yer aldı.
Yeni bildirgede tesisin 2023 yılı içerisinde kullanıma açılacağı taahhüt edildi.
Buna karşın ulaşılan son verilere göre Temmuz 2026 itibarıyla havalimanının yalnızca yüzde 25,4’lük bölümünün tamamlanabildiği öğrenildi.
Projenin mali tablosundaki yükseliş de dikkat çekici boyutlara ulaştı. 2018 yılında 300 milyon TL tutarındaki toplam bütçesiyle duyurulan proje için sadece 2026'nın Ocak-Haziran kapsayan altı aylık döneminde 299,5 milyon TL harcama yapıldı.
Başlangıçtan bu yana geçen süreçte yatırımın toplam maliyeti ise 2026 yılı itibarıyla 9 milyar 442 milyon TL seviyesine fırladı.