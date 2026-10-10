İkinci elde yüzüne bakan yok ama yıllarca masraf çıkarmıyor

HONDA ACCORD

Listenin son sırasında ise Honda Accord bulunuyor. Geniş iç hacmi, sürüş konforu ve atmosferik benzinli motorlarıyla uzun süreli kullanım için değerlendirilebilecek modellerden biri olarak gösteriliyor.

Accord'un ikinci el piyasasının Civic kadar hareketli olmadığı ve satışının daha uzun sürebileceği belirtiliyor. Özellikle 2.0 ve 2.4 litrelik motorlarda yakıt tüketimi, MTV ve bakım maliyetlerinin hesaba katılması gerektiği ifade ediliyor.