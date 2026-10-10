İkinci el otomobil satın alırken kilometre, bakım geçmişi ve aracın genel durumu kadar yeniden satılabilir olması da önemli kriterlerden biri olarak görülüyor. Bu nedenle Türkiye'de birçok kişi ikinci el piyasası hareketli modellere yöneliyor.
İkinci elde yüzüne bakan yok ama yıllarca masraf çıkarmıyor
İkinci el otomobil alırken çoğu kişi kolay satılan modellere yöneliyor. Ancak piyasası çok hareketli olmadığı halde uzun süre kullanılabilecek bazı araçlar da bulunuyor. Doğru bakım geçmişine sahip olanlar, kullanıcıları üzmeyen seçenekler arasında gösteriliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Ancak piyasada satılması daha uzun sürebilen, buna karşılık mekanik yapısı ve uzun süreli kullanıma uygunluğuyla öne çıkan modeller de bulunuyor.
İKİNCİ ELDE PİYASASI YAVAŞ AMA UZUN YILLAR KULLANILABİLİYOR
Webtekno tarafından hazırlanan listede, ikinci el piyasası çok hareketli olmasa da bakımları düzenli yapıldığında uzun yıllar kullanılabilecek otomobiller sıralandı.
Listenin ilk sırasında Mazda 3 bulunuyor. Özellikle 2009-2013 arasındaki BL ve 2013-2018 arasındaki BM/BN nesilleri öne çıkıyor. Benzinli seçeneklerde 1.6 MZR ve 2.0 Skyactiv-G motorlara dikkat çekilirken, 1.6 MZR'nin daha sade mekanik yapıya sahip olduğu belirtiliyor.
Otomatik modellerde geleneksel tork konvertörlü şanzıman kullanılması da avantaj olarak gösteriliyor.
MAZDA CX-3
Listede yer alan bir diğer model Mazda CX-3 oldu. Araç 2.0 Skyactiv-G benzinli ve 1.5 Skyactiv-D dizel motor seçenekleriyle sunuluyor. Benzinli seçenekler daha sade bir alternatif olarak öne çıkarken, dizel modellerde DPF ve EGR gibi parçaların durumuna dikkat edilmesi gerekiyor.
MITSUBISHI LANCER
Türkiye'de 1.5 ve 1.6 litre atmosferik benzinli motor seçenekleriyle karşılaşılan Mitsubishi Lancer da listede yer aldı. Manuel şanzımanlı modeller daha güvenli bir seçenek olarak gösterilirken, CVT otomatik versiyonlarda da bilinen kronik bir sorun olmadığı belirtiliyor.
SUZUKI SWIFT
Listenin bir diğer modeli Suzuki Swift oldu. Hem eski nesilleri hem de sıfır modelleri tercih edilebilen Swift'in 1.2 litrelik Z12E kodlu üç silindirli atmosferik benzinli motoru 83 PS güç ve 111,8 Nm tork üretiyor.
HONDA ACCORD
Listenin son sırasında ise Honda Accord bulunuyor. Geniş iç hacmi, sürüş konforu ve atmosferik benzinli motorlarıyla uzun süreli kullanım için değerlendirilebilecek modellerden biri olarak gösteriliyor.
Accord'un ikinci el piyasasının Civic kadar hareketli olmadığı ve satışının daha uzun sürebileceği belirtiliyor. Özellikle 2.0 ve 2.4 litrelik motorlarda yakıt tüketimi, MTV ve bakım maliyetlerinin hesaba katılması gerektiği ifade ediliyor.
Listede yer alan araçların "sorunsuz" olarak değerlendirilmesinde ise önemli bir ayrıntı bulunuyor. Bu ifade, bakımları düzenli yapılmış, mekanik durumu iyi ve geçmişinde ciddi ihmal bulunmayan araçlar için kullanılıyor. Hiçbir otomobil için tamamen sorunsuzluk garantisi verilemeyeceği de hatırlatılıyor.