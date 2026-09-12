Adana’da hasat başladı
Türkiye’nin narenciye üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan Adana’da Mayer cinsi limon hasadı başladı. Sezonun ilk hasadı Yüreğir ilçesine bağlı Sakızlı Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
İki ülkenin stokları ay sonunda bitiyor: Dünya Türkiye’nin kapısını çalacak
Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden Adana’da hasat başladı. Bu yıl üretimde büyük artış beklenirken 21 Eylül’de ihracat kapısı da açılacak. Dünya pazarının önemli iki tedarikçisinin ise ay sonunda sezonu kapatması bekleniyor.Kaynak: AA
Adana’da hasat başladı
Bu yıl 710 bin ton bekleniyor
Adana genelinde yaklaşık 218 bin dönüm alanda limon üretimi yapılıyor. Geçen yıl zirai don nedeniyle 380 bin tona kadar gerileyen rekoltenin bu sezon 710 bin tona ulaşması bekleniyor.
İhracat için tarih verildi
Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu, limonda kesim tarihini 11 Eylül olarak belirledi. Türkiye’den yurt dışına sevkiyatların ise 21 Eylül itibarıyla başlaması planlanıyor.
Bahçede kilogramı 6-12 TL
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan’ın verdiği bilgiye göre çift makas Mayer limonun kilogramı 6-8 TL, tek makas ürünün kilogramı ise 8-12 TL arasında alıcı buluyor.
İhracatla fiyatların hareketlenmesi bekleniyor
Üreticiler, yüksek rekolte nedeniyle mevcut fiyatların düşük kaldığını belirtiyor. İhracatın 21 Eylül’de başlamasıyla birlikte talebin ve buna bağlı olarak bahçe fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.
Paketleme sonrası maliyet yükseliyor
Bahçedeki satış fiyatıyla paketleme tesisinden çıkan ürünün maliyeti arasında önemli fark bulunuyor. Doğan, limon bahçeden ücretsiz alınsa dahi paketleme tesisinden çıkış maliyetinin kilogram başına 15-20 TL seviyesine ulaşabildiğini belirtti.
İki ülkenin sezonu ay sonunda kapanıyor
Dünya piyasalarında Güney Afrika ve Arjantin limonunun ağırlığı sürüyor. Ancak bu iki ülkenin ihracat sezonunun eylül sonunda tamamlanması bekleniyor. Bu gelişmenin ardından uluslararası talebin Türkiye’ye yönelmesi umut ediliyor.
Üreticiden destek çağrısı
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yüksek üretimin değerlendirilmesi için ihracatın önemine işaret etti. Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’na çağrıda bulunarak üreticiye Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu desteği verilmesini istedi.