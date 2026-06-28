İki kez iflas etti, serveti toprakta buldu: 76 ülke bu Türk’ün peşinde

Tarhan'ın "ölü toprağa hayat veren" humus bazlı toprak düzenleyicileri ve bakteri bazlı ürünleri, bugün Yemen'den Kosta Rika'ya kadar tam 76 ülkeye ihraç ediliyor. Çorak ve kumlu arazilerde bile yüzde 30-40 oranında verim artışı sağlayan bu nano teknolojik ürünler, dünyada tarımsal krizlerin yaşandığı pek çok bölgede kritik bir rol üstleniyor.