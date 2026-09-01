Yeniçağ Gazetesi
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İhbar geldi, dronlar havalandı: Şeytandere’de kaçacak yer bulamadılar

Kırklareli Şeytandere mevkisindeki kaçak kazı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, havalandırdıkları dronlar sayesinde define arayan 7 şüpheliyi nokta atışı operasyonla suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: DHA
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İhbar geldi, dronlar havalandı: Şeytandere’de kaçacak yer bulamadılar - Resim: 1

Kırıkkale’de kaçak kazı yapıp define ararken suçüstü yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin yakalandıkları anlar dronla kaydedildi.

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İhbar geldi, dronlar havalandı: Şeytandere’de kaçacak yer bulamadılar - Resim: 2

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Şeytandere mevkisinde define aramak için kaçak kazı yapıldığı belirlendi.

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İhbar geldi, dronlar havalandı: Şeytandere’de kaçacak yer bulamadılar - Resim: 3

Polis, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonla 7 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

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İhbar geldi, dronlar havalandı: Şeytandere’de kaçacak yer bulamadılar - Resim: 4

Bölgede yapılan aramalarda kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İhbar geldi, dronlar havalandı: Şeytandere’de kaçacak yer bulamadılar - Resim: 5

Şüphelilere düzenlenen operasyon anı polis tarafından dron kamerası ile kaydedildi.

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İhbar geldi, dronlar havalandı: Şeytandere’de kaçacak yer bulamadılar - Resim: 6
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İhbar geldi, dronlar havalandı: Şeytandere’de kaçacak yer bulamadılar - Resim: 7
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İhbar geldi, dronlar havalandı: Şeytandere’de kaçacak yer bulamadılar - Resim: 8
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İhbar geldi, dronlar havalandı: Şeytandere’de kaçacak yer bulamadılar - Resim: 9
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