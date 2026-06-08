Iğdır’ın Karaçomak köyü sınırlarında, yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunan Zor Vadisi, eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor.
Iğdır’da şaşırtan manzara: kar ve bahar çiçekleri aynı vadide
Iğdır’daki Zor Vadisi’nde doğa büyüleyici bir tablo oluşturdu. Zirvede kar örtüsü, vadide rengârenk bahar çiçekleri aynı karede buluştu. Dronla görüntülenen eşsiz manzara, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alan bölge, zirvesindeki kar örtüsü ve vadide açan rengârenk bahar çiçekleriyle doğaseverlere görsel şölen sunuyor.
DOĞA TUTKUNLARININ GÖZDE ROTASI
Zor Dağı’nın yamacında konumlanan vadi, yaz aylarında farklı renklerde açan çiçekleri, yemyeşil doğası ve serin dereleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Bölge, sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra dağcılık ve doğa yürüyüşü faaliyetleri açısından da önemli bir potansiyel taşıyor.
Karla kaplı zirvelerin eteklerinde uzanan çiçeklerle bezeli alanlar, bölgeye gelen doğa tutkunları ve dağcılara farklı mevsimlerin aynı anda yaşandığı etkileyici manzaralar sunuyor.
Ziyaretçiler, doğal güzellikler eşliğinde yürüyüş yaparak bölgenin sunduğu eşsiz atmosferi deneyimleme fırsatı buluyor.
DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Bir yanda kışın izlerini taşıyan kar örtüsü, diğer yanda baharın canlı renklerini yansıtan çiçekler, Zor Vadisi’nde kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kar ve bahar çiçeklerinin bir arada görülebildiği eşsiz doğa manzarası, dronla havadan görüntülenerek bölgenin güzelliğini gözler önüne serdi.
Iğdır’ın önemli doğal değerleri arasında yer alan Zor Vadisi, dört mevsimin farklı güzelliklerini aynı anda sunan nadir alanlardan biri olarak öne çıkıyor.