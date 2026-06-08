Iğdır’da şaşırtan manzara: kar ve bahar çiçekleri aynı vadide

DOĞA TUTKUNLARININ GÖZDE ROTASI

Zor Dağı’nın yamacında konumlanan vadi, yaz aylarında farklı renklerde açan çiçekleri, yemyeşil doğası ve serin dereleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Bölge, sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra dağcılık ve doğa yürüyüşü faaliyetleri açısından da önemli bir potansiyel taşıyor.