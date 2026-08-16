Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi İflas ve konkordato sayılarında rekor artış: En çok etkilenen sektörler belli oldu

İflas ve konkordato sayılarında rekor artış: En çok etkilenen sektörler belli oldu

Prof. Dr. Şenol Babuşçu, reel sektördeki finansman darlığının derinleştiğini belirterek 2026'nın ilk 7 ayındaki konkordato verilerini açıkladı. Yılın ilk yedi ayında alınan 3 bin 529 karar, 2024'ün toplamını geride bıraktı. İnşaat ve tekstil en fazla olumsuz etkilenen sektörler oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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İflas ve konkordato sayılarında rekor artış: En çok etkilenen sektörler belli oldu - Resim: 1

Türkiye genelinde firmaların yaşadığı nakit akışı aksaklıkları ve kaynağa ulaşma güçlüğü mahkeme kayıtlarına yansımaya devam ediyor.

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İflas ve konkordato sayılarında rekor artış: En çok etkilenen sektörler belli oldu - Resim: 2

Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede reel sektörün mali tıkanıklıkla karşı karşıya kaldığını ve konkordato tablosunun her geçen gün ağırlaştığını vurguladı.

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İflas ve konkordato sayılarında rekor artış: En çok etkilenen sektörler belli oldu - Resim: 3

2026’nın Ocak ve Temmuz ayları arasındaki dönemde mahkemeler tarafından konkordato dosyalarına dair toplam 3 bin 529 karar üretildi.

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İflas ve konkordato sayılarında rekor artış: En çok etkilenen sektörler belli oldu - Resim: 4

Bu hacim, 2024 senesinin tamamında kaydedilen 3 bin 497 kararlık seviyeyi henüz yılın ilk yedi ayında geride bıraktı.

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İflas ve konkordato sayılarında rekor artış: En çok etkilenen sektörler belli oldu - Resim: 5

Açıklanan güncel verilere göre toplam hükümlerin 1.167’sini geçici mühlet, 918’ini kesin mühlet, 1.146’sını ret, 171’ini iflas ve 127’sini tasdik kararları oluşturdu.

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İflas ve konkordato sayılarında rekor artış: En çok etkilenen sektörler belli oldu - Resim: 6

Açıklanan bu karar adetleri doğrudan belirtilen sayıda işletmenin başvuru yaptığı anlamına gelmiyor.

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İflas ve konkordato sayılarında rekor artış: En çok etkilenen sektörler belli oldu - Resim: 7

Bir firmaya ait dosya, hukuki süreç boyunca geçici mühlet, kesin mühlet veya tasdik gibi birden çok karara konu olabiliyor.

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İflas ve konkordato sayılarında rekor artış: En çok etkilenen sektörler belli oldu - Resim: 8

İşletme sermayesi temininde yaşanan engeller en çok inşaat ve tekstil kollarını etkiledi.

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İflas ve konkordato sayılarında rekor artış: En çok etkilenen sektörler belli oldu - Resim: 9

Süreç içinde yer alan firma ve şahıs sayısı inşaat sektöründe 564’e, tekstilde ise 419’a ulaştı.

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İflas ve konkordato sayılarında rekor artış: En çok etkilenen sektörler belli oldu - Resim: 10

Benzer şekilde metal ürün imalatında 166, gıda alanında 139, mobilyada 126 ve tarımda 119 firma veya şahıs konkordato sürecinde bulunurken, nakliye ve akaryakıt istasyonlarında bu sayı 94’er olarak kaydedildi.

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İflas ve konkordato sayılarında rekor artış: En çok etkilenen sektörler belli oldu - Resim: 11

Dosya başvurularındaki ivmenin yanı sıra doğrudan verilen iflas kararlarındaki artış eğilimi de dikkat çekiyor.

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İflas ve konkordato sayılarında rekor artış: En çok etkilenen sektörler belli oldu - Resim: 12

Yılın ilk yedi aylık dilimleri baz alındığında, 2024 yılında 55 olan iflas sayısı 2025’in aynı döneminde 126’ya, 2026 yılında ise 171’e tırmandı.

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İflas ve konkordato sayılarında rekor artış: En çok etkilenen sektörler belli oldu - Resim: 13

Mali dengesi bozulan bir şirketin girdiği bu süreç, sadece ilgili yapıyı değil; mal sağlayan tedarikçileri, alt yüklenicileri ve ilişkili KOBİ’leri de etkileyerek zincirleme bir baskı oluşturuyor.

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İflas ve konkordato sayılarında rekor artış: En çok etkilenen sektörler belli oldu - Resim: 14

Borçların mahkeme denetiminde yapılandırılmasına imkan veren bu hukuki mekanizma doğrudan iflas anlamına gelmese de piyasadaki likiditeye erişim zorluğunun en belirgin göstergeleri arasında yer alıyor.

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