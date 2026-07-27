Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İfadeye çağrılan Gülben Ergen'den şaşırtan karar

İfadeye çağrılan Gülben Ergen'den şaşırtan karar

Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan 5 ünlüden birisi olan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı

Aykut Metehan Aykut Metehan
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İfadeye çağrılan Gülben Ergen'den şaşırtan karar - Resim: 1

Ahbap soruşturması kapsamında Uğur Dündar, Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı

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İfadeye çağrılan Gülben Ergen'den şaşırtan karar - Resim: 2

Gülben Ergen, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şaşırtan bir açıklama yayımladı.

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İfadeye çağrılan Gülben Ergen'den şaşırtan karar - Resim: 3

Sürekli iyilik kampanyalarında olduğunu ancak linçlendiğini söyleyen Ergen, aldığı kararı takipçilerine duyurdu

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İfadeye çağrılan Gülben Ergen'den şaşırtan karar - Resim: 4

Gülben Ergen'in şaşırtan açıklaması şöyle:

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İfadeye çağrılan Gülben Ergen'den şaşırtan karar - Resim: 5

"Gerçekten de iyilikten maraz doğuyormuş."

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İfadeye çağrılan Gülben Ergen'den şaşırtan karar - Resim: 6

"Sıla Bebek ile Fatmanur ve kızı vakalarında tarafıma savcılık şikayetinde bulunuldu."

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İfadeye çağrılan Gülben Ergen'den şaşırtan karar - Resim: 7

"Narin davası sürecinde tehdit edildim.
Rojin Kabaiş davasında linçlendim."

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İfadeye çağrılan Gülben Ergen'den şaşırtan karar - Resim: 8

"Haluk Levent konusundaki süreçle ilgili hangi gerekçeyle ifadem istendi bilmiyorum; ancak gidip ifademi eksiksiz vereceğim."

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İfadeye çağrılan Gülben Ergen'den şaşırtan karar - Resim: 9

"İyi niyetle atılan adımların bu şekilde manipüle edilip insanların burnundan getirilmesi sebebiyle ben de bizzat sorumlular hakkında yasal şikayet hakkımı kullanacağım."

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İfadeye çağrılan Gülben Ergen'den şaşırtan karar - Resim: 10

"İfade sürecimin ardından iyilik ve adalet arayışıma son verip, X hesabımı donduruyorum."

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