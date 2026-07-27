Ahbap soruşturması kapsamında Uğur Dündar, Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı
İfadeye çağrılan Gülben Ergen'den şaşırtan karar
Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan 5 ünlüden birisi olan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptıAykut Metehan
Gülben Ergen, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şaşırtan bir açıklama yayımladı.
Sürekli iyilik kampanyalarında olduğunu ancak linçlendiğini söyleyen Ergen, aldığı kararı takipçilerine duyurdu
Gülben Ergen'in şaşırtan açıklaması şöyle:
"Gerçekten de iyilikten maraz doğuyormuş."
"Sıla Bebek ile Fatmanur ve kızı vakalarında tarafıma savcılık şikayetinde bulunuldu."
"Narin davası sürecinde tehdit edildim.
Rojin Kabaiş davasında linçlendim."
"Haluk Levent konusundaki süreçle ilgili hangi gerekçeyle ifadem istendi bilmiyorum; ancak gidip ifademi eksiksiz vereceğim."
"İyi niyetle atılan adımların bu şekilde manipüle edilip insanların burnundan getirilmesi sebebiyle ben de bizzat sorumlular hakkında yasal şikayet hakkımı kullanacağım."
"İfade sürecimin ardından iyilik ve adalet arayışıma son verip, X hesabımı donduruyorum."