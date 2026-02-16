İçişleri alarm verdi: Bugün ve yarın sağanakla fırtına geliyor… Sarı kodlu iller hangileri?

Yarın öğle saatlerinden itibaren Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı kesimlerinde; çarşamba sabahından itibaren Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş çevresinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın tahmin edildiği vurgulandı.