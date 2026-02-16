Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre bugün Balıkesir’in batı ilçeleri, İzmir, Manisa ve Aydın’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.
İçişleri alarm verdi: Bugün ve yarın sağanakla fırtına geliyor… Sarı kodlu iller hangileri?
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine dayanarak ülke genelinde bazı bölgeler için şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı.
Muğla, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir çevresi ile Ankara’nın güney kesimlerinde güney yönlerden sert rüzgar ve fırtına tahmin edildiği belirtildi.
Yarın Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile Tokat’ın doğusunda güneyden kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörüldüğü aktarıldı.
Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Batı Karadeniz’in iç bölgelerinde (Bolu, Karabük çevresi ile Düzce’nin güney ve doğusu) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği kaydedildi.
Yarın öğle saatlerinden itibaren Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı kesimlerinde; çarşamba sabahından itibaren Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş çevresinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın tahmin edildiği vurgulandı.
Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili kurumların uyarılarını dikkate alması gerektiği belirtildi.
METEOROLOJİDE KULLANILAN KODLAR:
Kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarında kullanılan kodlar, Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) renk kodlu uyarı sistemine göre belirlenir.
Bu sistemde dört seviye vardır:
Yeşil: Tehlike yok, uyarı gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmiyor.
Sarı: Az tehlikeli / Potansiyel tehlike – Hava durumu potansiyel olarak tehlikelidir. Kuvvetli yağış veya fırtına olağandışı olmasa da dikkatli olunmalı, olumsuzluklara (sel, ulaşım aksaması, çatı uçması vb.) karşı tedbir alınmalı.
Turuncu: Tehlikeli – Hava durumu tehlikelidir. Hadise sık görülmez, hasar ve kayıp oluşma ihtimali yüksektir (örneğin çok kuvvetli sağanak veya şiddetli fırtına).
Kırmızı: Çok tehlikeli – Hayat ve mal kaybı riski çok yüksektir, olağanüstü tedbirler gerekir.
Kuvvetli sağanak yağış (gök gürültülü dahil) ve kuvvetli rüzgar/fırtına (genellikle 40-80 km/saat ve üzeri) için en yaygın kullanılan kod sarıdır.
Güncel haberlerde (Şubat 2026 itibarıyla) bu tür uyarıların büyük kısmı sarı kod ile veriliyor; örneğin Kıyı Ege'de kuvvetli yağış, Marmara-İç Anadolu-Karadeniz iç kesimlerinde fırtına için 39-49 ile kadar sarı kod yayınlandı.