İBB 250 taksi plakası ihaleye çıkıyor: Plaka başına 5 milyon 645 bin TL; Muhammen bedel şaşkına çevirdi

Başvuruların en geç 23 Mart 2026 saat 12.00’ye kadar İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekiyor.

KİMLER KATILABİLECEK?

İhale yalnızca gerçek kişilere açık olacak ve her başvuru sahibi sadece bir plaka için teklif sunabilecek. Katılım için belirlenen temel şartlar şöyle:

Mesleki Şart: Adayların şoförlüğü geçim kaynağı olarak seçmiş olması ve adlarına kayıtlı başka ticari plaka bulunmaması gerekiyor.

Yaş Aralığı: 22 yaşını doldurmuş ve 69 yaşını aşmamış olmak.