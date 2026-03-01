İBB’nin yayımladığı ilana göre söz konusu plakalar, “Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı” sistemi kapsamında faaliyet gösterecek. Plakaların mülkiyeti belediyeye ait olacak ve kazananlar 29 yıl boyunca işletme hakkına sahip olacak.
İBB 250 taksi plakası ihaleye çıkıyor: Plaka başına 5 milyon 645 bin TL; Muhammen bedel şaşkına çevirdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 250 adet taksi plakasını 29 yıllık işletme süresiyle ihaleye çıkarıyor. Her bir plaka için belirlenen muhammen bedel 5 milyon 645 bin TL + KDV olarak açıklandı. İhalenin tarihi, yeri ve başvuru koşulları da belli oldu.Derleyen: Hande Karacan
İHALE TARİHİ VE YERİ
Hürriyet’te yer alan habere göre ihale, 24 Mart 2026 tarihinde saat 11.00’de, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Süreç, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile yürütülecek.
Başvuruların en geç 23 Mart 2026 saat 12.00’ye kadar İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekiyor.
KİMLER KATILABİLECEK?
İhale yalnızca gerçek kişilere açık olacak ve her başvuru sahibi sadece bir plaka için teklif sunabilecek. Katılım için belirlenen temel şartlar şöyle:
Mesleki Şart: Adayların şoförlüğü geçim kaynağı olarak seçmiş olması ve adlarına kayıtlı başka ticari plaka bulunmaması gerekiyor.
Yaş Aralığı: 22 yaşını doldurmuş ve 69 yaşını aşmamış olmak.
Ehliyet ve İkamet: En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve İstanbul’da ikamet etmek.
Adli Sicil: Cinsel saldırı, uyuşturucu ticareti, terör gibi belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak.
SADECE UYGULAMA ÜZERİNDEN ÇALIŞACAKLAR
İhaleyi kazanan işletmeciler, yalnızca dijital platformlar aracılığıyla gelen yolcu taleplerine yanıt verecek. Ayrıca “Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı” sistemi kapsamında faaliyet göstereceklerine dair resmi taahhütname imzalayacaklar.
TEMİNAT VE ŞARTNAME DETAYLARI
İhaleye katılım için 169 bin 350 TL tutarında geçici teminat yatırılması zorunlu. İhale şartnamesi ise 1.000 TL karşılığında İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.