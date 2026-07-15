Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi IBAN kullandıranlar dikkat: DOA hesabı için kritik uyarı

IBAN kullandıranlar dikkat: DOA hesabı için kritik uyarı

Gazeteci Bora Erdin, DOA geri dönüşüm sistemi kullanıcılarını IBAN konusunda uyardı. Erdin, uygulama üzerinden oluşturulan hesabın banka hesabı niteliği taşıdığını belirterek, hesabın başkalarına kullandırılmasının hukuki riskler doğurabileceğini söyledi.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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IBAN kullandıranlar dikkat: DOA hesabı için kritik uyarı - Resim: 1

DOA geri dönüşüm sistemi üzerinden işlem yapan vatandaşlara yönelik dikkat çeken bir uyarı geldi. Gazeteci Bora Erdin, uygulama aracılığıyla oluşturulan hesabın banka hesabı niteliğinde olduğunu belirterek, IBAN'ın veya hesabın üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına izin verilmesinin ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

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IBAN kullandıranlar dikkat: DOA hesabı için kritik uyarı - Resim: 2

"DOA UYGULAMASIYLA BANKA HESABI AÇILIYOR"

Bu nedenle başkası adına geri dönüşüm yüklemesi yapılmasına izin verilmesinin, banka hesabının veya IBAN bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması anlamına gelebileceğini dile getirdi.

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IBAN kullandıranlar dikkat: DOA hesabı için kritik uyarı - Resim: 3

"3 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANABİLİRSİNİZ"

Bora Erdin, hesabın yasa dışı faaliyetlerde kullanılması halinde hesap sahibinin hukuki sorumlulukla karşı karşıya kalabileceğini belirterek, "3 yıldan 10 yıla kadar hapisle yargılanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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IBAN kullandıranlar dikkat: DOA hesabı için kritik uyarı - Resim: 4

Erdin, yasa dışı faaliyetlerde kullanılması halinde banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişilerin hukuki sorumlulukla karşılaşabileceğini savunarak, "3 yıldan 10 yıla kadar hapisle yargılanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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IBAN kullandıranlar dikkat: DOA hesabı için kritik uyarı - Resim: 5

VATANDAŞLARA ÇAĞRI YAPTI

Başkalarının hesabıyla işlem yapılmaması gerektiğini vurgulayan Erdin, vatandaşlardan hem kendi hesaplarını üçüncü kişilerle paylaşmamalarını hem de başkalarına ait hesaplar üzerinden geri dönüşüm işlemi yapmamalarını istedi.

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