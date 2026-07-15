IBAN kullandıranlar dikkat: DOA hesabı için kritik uyarı

DOA geri dönüşüm sistemi üzerinden işlem yapan vatandaşlara yönelik dikkat çeken bir uyarı geldi. Gazeteci Bora Erdin, uygulama aracılığıyla oluşturulan hesabın banka hesabı niteliğinde olduğunu belirterek, IBAN'ın veya hesabın üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına izin verilmesinin ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.